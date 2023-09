Wochenendtipps für Potsdam Kultur für Jeden

An diesem Wochenende (8. bis 10.9.) ist gefühlt die ganze Stadt unterwegs und eine einzige Bühne, beispielsweise für den Tag des offenen Denkmals. Am besten beginnen Sie kräfteschonend und entspannt mit der Bacchusstunde am Winzerberg in der Schopenhauerstraße, Freitag von 17 bis 20 Uhr gibt es Dolce Vita mit Ausblick über Potsdam. Von dort können Sie zum Theaterschiff wandeln, ab 19.30 Uhr präsentieren „Chanson-Nette“ Jeanette Urzendowsky und ihr Begleiter am Klavier Tobias Bartholmeß „Chanson meets Jazz“, einen musikalisch-kabarettistischen Abend. Auf der anderen Seite der Havel, am Neuendorfer Anger in Babelsberg, gibt es Brasilian Jazz mit dem Perkussionisten und Komponisten Amoy Ribas bei Jazz am Anger. Das Festival vom Collegium Musicum geht am Samstag um 19.30 Uhr mit einem Konzert von The Flangers weiter. Alle Infos auf www.cm-potsdam.de.

Am Samstag läuft sich das Hans Otto Theater für die Saison warm. Beim „Schauspielfenster – ein theatralischer Stadtspaziergang“ zeigt das Ensemble rund um die Brandenburger Straße Kostproben der kommenden Spielzeit. So stellt sich im Schaufenster des Internationalen Buchs „Linda“ vor, an der Whisky Manufaktur Potsdam können Sie mit Abby und Martha aus „Arsen und Spitzenhäubchen“ ein Gläschen verkosten, für Kinder gibt es die mobile „Bühne auf Zack“ sowie „Die kleine Hexe“ im Innenhof von Trouvé.

Wenn Sie dann noch fit sind, dürfen Sie sich Sonntag beim Awo-Festival „Kultur für Jede*n“ austoben: An 50 Orten in ganz Potsdam finden Museumsführungen, Konzert, Tanz oder Workshops statt, bei freiem Eintritt und freiem Nahverkehr, der Flyer mit dem Logo des Verkehrsbetriebs Potsdam gilt als AB-Tageskarte. Unsere Tipps: Frühstück mit Harfe im Babelsberger Heidehaus, Besuch der Parkgärtnerei Sanssouci am Kuhtor, Märchen auf dem Pfingstberg und abends Livemusik mit Andreas Schulte und der Tanzakademie Erxleben in der Alten Druckerei, Sellostaße 6A. Alle Infos auf kultur-fuer-jeden.de.