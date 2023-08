Wochenendtipps für Potsdam Skifahrer, Fledermäuse, Drachen

Der Mond ist schon wieder abnehmend, wenn er am heutigen Freitag gegen halb elf über Potsdam aufsteigt, aber eine romantische Mondnacht ist es trotzdem wert. Das Belvedere auf dem Pfingstberg lädt ein zu Mondbeobachtung mit Musik, heute von 18 bis 23 Uhr. Von den beiden Aussichtstürmen können Sie weit ins Umland schauen und Mond und Fledermäuse beobachten. 8 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse.

Am Caputher Gemünde wird am morgigen Samstag das Fährfest mit viel Musik, Tanz und sonstiger Unterhaltung auf mehreren Bühnen gefeiert. Zur Eröffnung um 14 Uhr spielt die Fercher Obstkistenbühne, ab 14.50 Uhr können Sie Wasserskifahrern zusehen, die im Dunkeln gegen 22.15 Uhr noch einmal illuminiert auftreten, bevor das Feuerwerk folgt. Mehr Infos auf https://www.schwielowsee.de/.

Fritz Open Air 2023 im Waschhaus

Samstag ist auch in Potsdam was los, auf der Bühne am Waschhaus findet ab 15.45 Uhr das Fritz Open Air 2023 statt, mit viel junge Musik, unter anderem von Marie Bothmer, Levin Liam und Esther Graf und den Hiphop-Rappern 01099. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Am Sonntag tritt die Popmusikerin und vielfache Musikpreisträgerin Mine im Waschhaus auf: Mine & Orchester open Air. 20 Musiker und Gastkünstler spielen Bekanntes und Neues aus dem Album – das siebente! – das Ende des Jahres erscheint. Karten kosten 40 Euro, Einlass ab 18 Uhr. Mehr Infos auf www.waschhaus.de.

Absolut klimaneutral ist diese Art der Fortbewegung: wandern. Am Sonntag geht es mit den Auskennern von Wanderkonzepte.de durch die Parforceheide zum Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Treffpunkt ist um 11 Uhr am S-Bahnhof Griebnitzsee. Bitte anmelden per Mail an info@wanderkonzepte.de

Sonntag um 14 Uhr beginnt eine Familien-Schlossführung durch das Marmorpalais im Neuen Garten, es führt der Schlossdrache Johann Ludwig von Fauch. Der erzählt, wer früher hier lebte und zeigt Ihnen Schätze aus dem Orient und der Antike. Treffpunkt ist an der Schlosskasse, dort gibt es auch die Karten für 8 und 6 Euro.