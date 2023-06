Wochenendtipps für Potsdam Streicher, Trompeten und Bücher

Das Babelsberger Festival Klassik am Weberplatz beginnt dieses Jahr mit einem Kammermusikabend für Streichquartett: mit Haydns „Reiterquartett“, Mozarts „Dissonanzenquartett“ und Dvořáks „Amerikanisches Streichquartett“, am heutigen Freitagabend um 20 Uhr. Es spielen Mitglieder des Filmorchesters Babelsberg.

Samstag ab 20.30 Uhr hören Sie in der Musical-Nacht Best of Drama, Leidenschaft und Liebe aus Broadway Klassikern, es spielt das Sinfonieorchester Collegium Musicum unter Leitung von Cinthia Alireti und Knut Andreas. Der Sonntag ist Familientag, ab 16 Uhr gibt es Musik aus Reinhard Lakomys „Traumzauberbaum“; es spielt das Berliner Kammerorchester Georg-Friedrich-Händel. Alle Veranstaltungen bei freiem Eintritt auf dem Weberplatz.

Noch mehr Musik gibt es am morgigen Samstag im Volkspark, wo der Fanfarenzug sein 60-jähriges Bestehen feiert. Damit nicht nur die Potsdamer spielen und marschieren müssen, kommen musikalische Gäste: der Fanfarenzug Neustrelitz und die Cheerleader Red Eagels des SC Potsdam. Von 13 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ein armer Tropf in der Rolle des Herrschers

Was passiert, wenn man sich als armer Tropf plötzlich in der Rolle des Herrschers wiederfindet? Bauer Jeppe, der weder bei seiner Frau noch bei seinem Lehnsherrn was zu sagen hat, wird in die Stadt geschickt, er soll zwei Pfund grüne Seife kaufen. Stattdessen versäuft er das Geld. Betrunken schläft er im Straßengraben ein, wo ihn der Baron samt fidelem Gefolge findet, ihn kurzerhand mitnimmt – und ins Bett des Herrn Baron verfrachten lässt.

Als Jeppe aufwacht, sieht er sich im Paradies angekommen. Das Theater Poetenpack führt „Jeppe vom Berge oder Eine Nacht im Paradies“ des dänischen Dichters Ludvig Holberg von 1722 im Heckentheater am Neuen Palais auf. Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 17 Uhr. Karten bekommen Sie auf www.theater-poetenpack.de.

Das Literaturfestival endet am Sonntag mit einem Bücherfest, von 12 bis 18 Uhr in der Schiffbauergasse. Auf der Lesebühne nehmen unter anderem John von Düffel (14 Uhr) und Julia Schoch (16 Uhr) Platz. Das ganze Programm auf www.litpotsdam.de.