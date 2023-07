Wochenendtipps für Potsdam Wild und animalisch

Das Wildtier-Fieber ist in der Region ausgebrochen, da will die Kultur offenbar nicht nachstehen. Es wird animalisch, wild und auch ein bisschen abgedreht und utopisch - aber wer hätte auch vor ein paar Tagen noch gedacht, dass wir auf Löwinnen-Jagd in der Parforceheide gehen.

Dabei ist die mutmaßliche Löwin nicht das einzige auffällige Wesen in der Region. Nicht erschrecken, wenn Ihnen ab heute Menschen mit Tieröhrchen, Kimonos oder Trickfilm-Phantasie-Uniformen entgegenkommen. Babelsberg ist an diesem Wochenende fest in der Hand der Anime-Gemeinschaft, die sich für Animationsserien aus Japan begeistern. An drei Tagen ist der Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, Zentrum der Anime-Messe. Der Samstag ist schon ausverkauft, aber für Freitag und Sonntag gibt es noch Karten.

Für die Wildheit sorgt Bosse. Der Bühnen-Derwisch mit Wortwitz und Tanz-Garantie will am Samstag mit seinem Publikum die Schiffbauergasse open-air zum Beben bringen. Bekannt ist der Singer-Songwriter vor allem für seine Konzert-Qualitäten, von denen man sich ab 21 Uhr im Waschhaus-Areal überzeugen kann.

Animalisch wird es im Heckentheater am Neuen Palais. Mitten in der Welterbe-Botanik steigt die „Mittsommernachts-Sex-Komödie“. Das Potsdamer Poetenpack spielt das Stück, das auf dem Woody-Allen-Filmklassiker basiert, an allen Abenden ab jeweils 19.30 Uhr, das Heckentheater findet sich direkt am Neuen Palais.

Die Utopie des Friedens thematisiert ein Kunstprojekt, das am Sonntag im Kunstraum Potsdam in der Schiffbauergasse seinen Anfang findet. An drei Standorten beschäftigen sich koreanische und internationale Künstler mit dem Thema: „Utopia Peace“: Der Geschichte von Krieg und Frieden. Um 14 Uhr wird am Sonntag der erste Teil der interaktiven Ausstellung eröffnet. Infos zu den weiteren Bestandteilen des Kunstprojekts finden sich unter kunstraumpotsdam.de.