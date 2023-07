Beelitzer Kino öffnet im September Start mit Dieter Kosslick, dann Filme für Kinder und Jugendliche

Das alte Kino in Beelitz im Kreis Potsdam-Mittelmark öffnet Ende September wieder für Kinobesucherinnen und Besucher. Los geht es vom 21. bis 24. September mit einer Filmreihe zum Kochen und Essen, geleitet vom ehemaligen Berlinale-Macher Dieter Kosslick. Ab Oktober sollen dann vor allem Kinder und Jugendliche im Rahmen des Schulunterrichts Filme in dem historischen Kinosaal sehen. Auch ein Programmkino für Erwachsene wird angeboten, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

2019 begannen die Sanierungsarbeiten des alten Hauses an der Clara-Zetkin-Straße. 1991 wurden die Venus Lichtspiele, wie das Kino früher hieß, geschlossen. Es fand sich kein neuer Betreiber. Der erste Stummfilm wurde im Januar 1912 gezeigt.

Was wird gezeigt? Los geht es vom 21. bis 24. September mit der Filmreihe „Kulinarisches Kino“, geleitet vom Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick. Im Anschluss an den Film wird – passend zum Film – im Deutschen Haus ein mehrgängiges Menü angeboten. Ab Oktober beginnt der reguläre Spielbetrieb, dann sollen vor allem Filme für Kinder und Jugendliche in Rahmen des Schulunterrichts gezeigt werden. Für Erwachsene wird regelmäßig ein Programmkino angeboten.

Eigentlich sollte das Filmtheater passend zur Landesgartenschau im vergangenen Jahr in Beelitz wieder öffnen. Aber unter anderem steigende Baukosten wegen des Ukrainekrieges, wie Beelitz’ Bürgermeister Bernhardt Knuth (parteilos) in einem Interview mit dieser Zeitung sagte, hätten zu Verzögerungen geführt.

Rundbogenfenster, Sessel und Tischchen

1,25 Millionen Euro kostete die Sanierung – davon zahlt Beelitz aber nur rund 20 Prozent. 832.000 Euro stammen aus DDR-Parteivermögen. Noch einmal 160.000 Euro kommen vom Infrastrukturministerium Brandenburg aus Mitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes, wie die Stadt mitteilte. „Mit diesem Geld wurde das Gebäude wieder in seinem ursprünglichen Zustand mit Stuckverzierungen und Wandmalereien sowie einem Kassenhäuschen im Eingangsbereich versetzt“, heißt es in einer Mitteilung.

Bild aus alten Zeiten: Die „Venus - Lichtspiele“ in Beelitz © Stadt Beelitz

Auch die Rundbogenfenster aus den 30er-Jahren wurden wiederhergestellt. Im Saal können die Gäste auf Sesseln, an Tischchen Platz nehmen. Die Leinwand sei auf das „aktuelle Breitbandformat“ angepasst worden.

Die Restarbeiten sollen in der ersten Augustwoche abgeschlossen sein. Laut Stadt wird im Anschluss die Inneneinrichtung mit den neuen Stühlen, „digitaler Produktionstechnik und Surround-Sound-Anlage“ ausgestattet.