Bombenfund in Brandenburg Blindgänger soll am Freitag in der Gemeinde Nuthetal gesprengt werden

In der mittelmärkischen Gemeinde Nuthetal soll diesen Freitag (8. September) eine Bombe unschädlich gemacht werden. Wie die Gemeinde mitteilte, handelt es sich um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprengkörper wurde im Rahmen der Kampfmittelsuche zur Vorbereitung forstwirtschaftlicher Arbeiten in der Nähe von Potsdam im Waldgebiet der Ravensberge gefunden.

Für die Sprengung der Bombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wird am Freitag ab 7.00 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet, der 2,16 Quadratkilometer umfasst. Der Bereich sei unbewohnt, auch Straßen seien nicht betroffen, so die Gemeinde. Allerdings kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Linie RB22 zwischen Golm und Saarmund wird ab 9 Uhr unterbrochen. Regulär fährt die Regionalbahn über den Potsdamer Hauptbahnhof und Golm zum Flughafen BER und nach Königs Wusterhausen.

Die Absicherung des Sperrkreises übernehmen neben Feuerwehrleuten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung sowie das Service-Center bleiben am Freitag daher geschlossen. In Potsdam-Mittelmark war erst in der Vorwoche in Beelitz-Heilstätten eine Weltkriegsbombe gesprengt worden.

Bei Fragen zu der Bombensprengung in der Gemeinde Nuthetal können sich Bürgerinnen und Bürger unter den Rufnummern 033200/20423 und 0162/2351889 an Fachbereichsleiterin Frau Unglaube wenden.