Drogerie in Teltow bestohlen Polizei sucht mit Bildern nach Rasierklingen-Dieb

Im Juni hat ein Unbekannter in einem Drogeriemarkt in Teltow Waren im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Gesuchte am 21. Juni 32 Rasierklingen aus einem Regal genommen und in seine Umhängetasche gesteckt. Dann verließ er die Drogerie in der Saganer Straße.

Der Unbekannte wurde am 21. Juni um 13.35 Uhr in der Teltower Drogerie gefilmt. © PD West

Die Identität des Mannes ist auch fast vier Monate nach der Tat noch unklar. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Zudem bittet die Kriminalpolizei bei der Fahndung nach dem Dieb um Hilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer 81-23 unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.