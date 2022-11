Gasversorger EMB dreht an der Preisschraube Rund 90.000 Brandenburger betroffen

Der Gasversorger Energie Mark Brandenburg (EMB) hebt seine Preise erheblich an. Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung für Gas zahlen ab Januar 2023 mit dem neuen Arbeitspreis von 20,23 Cent/Kilowattstunde (kWh) bei einem Verbrauch von 18.000 kWh insgesamt rund 313 Euro im Monat - das sind fast 145 Euro mehr pro Monat, wie der Versorger am Mittwoch mitteilte. 18.000 kWh entsprechen dem durchschnittlichen Verbrauch eines Einfamilienhauses.

Sollte die geplante Deckelung des Gaspreises für Privatkunden auf 12 ct/kWh für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs ab März greifen, ergäben sich im Jahr 2023 bei gleichbleibendem Jahresverbrauch von 18.000 kWH Kosten von rund 245 Euro pro Monat für ein Einfamilienhaus, rechnet EMB vor. Betroffen sind laut EMB davon rund 90.000 Kundinnen und Kunden in Brandenburg.

