Kleinmachnower Firma ausgezeichnet Unverpackt Umgedacht GmbH erhält KfW-Award

Die Unverpackt Umgedacht GmbH aus Kleinmachnow ist am Mittwochabend in Berlin mit dem KfW-Award Gründen Brandenburg ausgezeichnet worden. Das Unternehmen wurde 2019 von Leonhard Kruck gegründet und füllt Bio-Lebensmittel in Mehrweggläser ab und verbannt damit Einwegverpackungen aus Bio- und Supermärkten in Deutschland, der Schweiz, Dänemark und Luxemburg. Unverpackt Umgedacht erhält laut der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als diesjähriger Landessieger der Awards ein Preisgeld von 1000 Euro.

15 Cent Pfand werden pro Mehrwegglas fällig.

Die Mehrweggläser des Unternehmens können gegen 15 Cent Pfand an jedem Leergutautomaten wieder zurück in den Kreislauf gegeben werden. Um einen möglichst großen positiven Impact für die Umwelt zu erzielen, nutzt Leonhard Kruck den Angaben zufolge das bereits seit den 1970er-Jahren bestehende Mehrwegsystem für Joghurt und Milch. Plastikfrei, bio und fair seien die Grundsätze des Unternehmens, heißt es in der Mitteilung. Zudem seien etwa 25 Prozent der Mitarbeiter Menschen mit Beeinträchtigung, die unterschiedliche Rollen im Unternehmen einnehmen.

Konsum darf nicht zerstören. Leonhard Kruck, Gründer der Unverpackt Umgedacht GmbH.

"Ich bin nicht nur Unternehmer, sondern auch Aktivist! Konsum darf nicht zerstören. Da wir nicht auf Lebensmittel verzichten können, müssen wir die komplette Wertschöpfungskette neu überdenken und Lösungen schaffen, die alle erreichen. Das sehe ich als unsere Aufgabe!" erklärt Leonhard Kruck.

Innovationsgrad, Kreativität, Verantwortung

Ausgewählt wurden die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien. Sie bewertete die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher sowie ökologischer Verantwortung. Am Wettbewerb teilnehmen konnten Unternehmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2017.

Als Landessieger hat sich Unverpackt Umgedacht auch für den Preis des Publikumssiegers qualifiziert. Dieser ist mit weiteren 5000 Euro Preisgeld verbunden. Bis zum 15. November kann unter www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden. (mat)

