Lehrerin auf A9 in Brandenburg erschossen Polizei zeigt Auto des Mordopfers – Belohnung ausgesetzt

Nach den tödlichen Schüssen auf eine 40-jährige Lehrerin aus Potsdam-Mittelmark auf der Autobahn 9 vor knapp zwei Wochen hat die Polizei für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Zudem wurde ein Fahndungsplakat mit Fotos des Fahrzeugs veröffentlicht, in dem die Frau am Abend des 10. Mai auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück leblos aufgefunden wurde.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter um Hilfe aus der Bevölkerung. © PD West

Der Wagen weist massive Schäden auf, da das Auto nach Angaben der Polizei zuvor in Fahrtrichtung Leipzig in einen Unfall verwickelt war. „In der Folge kam es auf dem Standstreifen zu einer tödlichen Schussabgabe auf die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin“, heißt es auf dem Fahndungsplakat.

Die Ermittlungen führt die Mordkommission der Polizeidirektion West mit einer erweiterten Ermittlungsgruppe. Die getötete Lehrerin arbeitete an einer Schule in Brück. In der vergangenen Woche hatte die Kirchengemeinde Brück Trauernde zu einem Gedenkgottesdienst eingeladen.

Im Zuge der Ermittlungen führte die Polizei am Mittwochabend umfangreiche Verkehrskontrollen im Bereich des Tatorts durch. In Fahrtrichtung Leipzig kontrollierten Polizisten alle durchfahrenden Fahrzeuge. Grundlage war ein Beschlusse des Amtsgerichts Potsdam. „Auch wurden Fahrzeuginsassen nach möglichen Beobachtungen befragt“, so die Polizei.

Noch immer ist unklar, wer die Frau am 10. Mai getötet hat. © dpa/Cevin Dettlaff

Um den Fall zu klären, setzen die Ermittler auch weiterhin auf die Öffentlichkeit. Wer hat am 10. Mai zwischen 18 und 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück einen Verkehrsunfall oder ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen beobachtet? Wer hat Fahrzeuge oder Personen auf dem Standstreifen bemerkt? Wer hat im Bereich des Tatorts Aufnahmen mit einer Dashcam oder dem Smartphone gemacht?

Die Mordkommission der Polizeidirektion West bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, sich telefonisch unter 0331 5508-2766 oder per E-Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de zu melden.