Lotto-Jackpot geknackt Brandenburgerin gewinnt mehr als drei Millionen Euro

Eine Lottospielerin aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark hat am Wochenende beim „6 aus 49“ mehr als drei Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Brandenburger Lotto GmbH am Montag mit. Die Gewinnerin knackte wie zwei Spieler aus Hessen und Nordrhein-Westfalen den 9-Millionen-Euro-Jackpot – mit sechs Richtigen plus Superzahl.

Anfang Mai hatte die Brandenburger Spielerin 19,20 Euro für vier Ziehungen ausgegeben. In der letzten Ziehung am Samstag bescherten ihr die Zahlen 8, 15, 24, 32, 38 und 41 sowie die Superzahl 5 einen Gewinn von 3.126.013,70 Euro.

„Wir gratulieren der vierten Lotto-Millionärin des Jahres von Herzen und hoffen, dass sich die Glückssträhne in den Sommer hinein fortsetzt“, teilte Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms mit. Im Vorjahr gab es in Brandenburg acht neue Lotto-Millionäre. Der bisherige Rekord wurde im Jahr 1999 erreicht, mit neun Millionärinnen beziehungsweise Millionären – damals waren es allerdings noch Deutsche Mark.