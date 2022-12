Ohne Fahrer unterwegs Mittelmark testet autonome Elektrobusse

In den Brandenburger Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Oder-Spree sollen bald Elektro-Busse ohne Fahrer:innen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sein. Die beiden Kreise haben gemeinsam mit dem Mecklenburg-Vorpommerschen Kreis Vorpommern-Rügen einen Antrag auf Förderung autonom fahrender Busse im öffentlichen Verkehr beim Bundesverkehrsministerium gestellt. Die Regionen rechnen mit einem Einsatz noch im Jahr 2023.

Gemeinsam soll der Einsatz autonomer Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr in ländlich und suburban strukturierten Räumen erprobt und in den Regelbetrieb überführt werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Während des Probezeitraumes soll untersucht werden, wie klimaverträglich die E-Busse sind und wie sie bei den Fahrgästen ankommen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für eine „möglichst breite Anwendung in Deutschland“ dienen.

Die elektrischen Busse ohne Fahrer wurden bereits in anderen Orten erprobt: In Brandenburg waren die Fahrzeuge in Wusterhausen (Dosse im Kreis Ostprignitz-Ruppin unterwegs sowie im Berliner Ortsteil Tegel.

