ÖPNV in Werder Mehr Anschlüsse, mehr E-Busse

Wenn die Züge RE1 und RE7 ab dem 11. Dezember öfter fahren, erhöhen sich auch die Takte einiger Buslinien in Potsdam-Mittelmark. Vor allem in Werder (Havel) und Schwielowsee wird der Bus deutlich häufiger rollen.

So fahren zwischen Potsdam und Werder künftig bis zu acht Busse pro Stunde: Die Linie 631 fährt dann auf der Strecke Werder Bahnhof/Geltow/Potsdam Hauptbahnhof montags bis freitags im Berufsverkehr am Morgen und Nachmittag im Zehn-Minuten-Takt, Montag bis Freitag vormittags sowie samstags im 20-Minuten-Takt.

Die Strecke zwischen Ferch, Petzow und dem Resort Schwielowsee wird mindestens alle zwei Stunden bedient. In Ferch soll es zusätzlich Abend- und Nachtfahrten geben.

Mehr Anschlüsse an Züge

Mit der Umstellung passt sich das Unternehmen Regiobus an die höhere Taktung von RE1 und RE7 an. So gibt es zum Beispiel einen zusätzlichen Anschluss der Linie 630 zum RE1 am Werderaner Bahnhof. „Der nun in den Hauptverkehrszeiten kommende Zehn-Minuten-Takt der Linie 631 ist für Pendler ein weiteres Argument, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen“, erklärt Werders Erster Beigeordneter Christian Große (CDU).

Länger: Der neue Regiobus E30 in Werder (Havel) © Regiobus Potsdam-Mittelmark

7,5 Meter langer E-Bus

Neu ist auch ein barrierefreier, niederfluriger Elektrobus auf der Linie E30 auf der Werderaner Insel. Das 7,50 Meter lange Mobil löst den bisherigen Elektrokleinbus ab. Damit können künftig auch Rollatoren und Rollstühle mitfahren.

Regiobus will seine E-Busse weiter ausbauen. Derzeit wird der Elektrobus, der auf der Landesgartenschau in Beelitz im Einsatz war, auf verschiedenen Linien erprobt, um zu testen, welche Strecken für das E-Mobil künftig machbar sind.

