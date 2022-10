Pittiplatsch, Dostojewski und Märchenrätsel  Veranstaltungstipps für Potsdam-Mittelmark

Pittiplatsch zu Gast in den Kammerspielen in Treuenbrietzen

Fast 60 Jahre ist es her, dass der kleine freche Kultkobold zum ersten Mal auf der Mattscheibe im DDR-Fernsehen auftauchte. 1962 war er im „Abendgruß“ des Sandmännchens zu sehen. Die beliebte Kinderfigur geht mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon in seiner Bühnenshow auf Reisen. Am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) macht sie Halt im historischen Kinosaal in den Kammerspielen in Treuenbrietzen.

Zu seinen Fahrgästen zählen das besserwissende Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, Mauz und Hoppel, der Mischka-Bär und Moppi. Gespielt werden die Szenen mit den Originalpuppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin. Gäste erwarten in der einstündigen Show viele Lieder und Sketche. „Ach du meine Nase“, Karten gibt es unter der Telefonnummer 033748/12757 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Theater Comédie Soleil in Werder zeigt Dostojevskis Schuld und Sühne. © D. Goldbersen

Dostojewskis Schuld und Sühne im Comédie Soleil

Darf der Mensch, der sich zu Höherem berufen fühlt, für seine Ideale töten? In Fjodor M. Dostojewskis Roman Schuld und Sühne ist der Student Raskolnikow der Meinung, er darf. Zur Umsetzung seiner Ideen ermordet die sich für einen Übermenschen haltende Hauptfigur des Psychothrillers eine alte Pfandleiherin und ist überzeugt, dass man ihn nicht überführt. Der russische Autor zeichnet in seinem Meisterwerk das Elend auf den Straßen St. Petersburgs nach und beleuchtet die Gewissensbisse, die einen Mörder nach seiner Tat plagen können. Das Theater Comédie Soleil in Werder (Havel) zeigt am Samstag (19.30 Uhr) und am Sonntag (17.00 Uhr) die Inszenierung des Kriminalromans. Tickets kosten 18 Euro, ermäßigt 8 Euro und können unter der Mailadresse kontakt@comediesoleil.de oder der Telefonnummer 03327 / 547235 bestellt werden.

Heimatmuseum Teltow © Heimatmuseum Teltow

Märchenrätsel im Heimatmuseum Teltow und Laternenumzug

Im Teltower Heimatmuseum sind am Samstag ab 13 Uhr Feen, Kasperlefiguren und eine Märchenoma zu sehen. Das älteste Haus der Stadt ist Gastgeber für die Auftaktveranstaltung „Feuer und Flamme in unseren Museen“. An dem Aktionstag beteiligen sich 54 Einrichtungen in Mittelmark, Oberhavel, im Havelland und Brandenburg an der Havel. Den Nachmittag über erwartet kleine und große Gäste ein buntes Programm. Im Anschluss beginnt ab 18 Uhr auf dem Marktplatz der Laternenumzug, der nach einem Rundgang durch die Teltower Innenstadt im Heimatmuseum endet. Ab 19 Uhr kann man sich bei Kürbissuppe und Schmalzbrot sowie Glühwein und Kinderpunsch stärken und wärmen.

