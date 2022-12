Politisch brenzlig Auch kleine Wehren brauchen gute Ausstattung

Einen Fördermittelbescheid über 820.000 Euro erhielt die Gemeinde Stahnsdorf im Frühjahr für ihre neue, hochmoderne Wache, die im Sommer 2023 schon stehen soll. Das Geld macht zwar nur einen Bruchteil der Baukosten von voraussichtlich 10 Millionen Euro aus. Aber Geld ist Geld, und das wird bei den Feuerwehren in Brandenburg dringend gebraucht.

Denn die Einsätze der fast ausschließlich im Ehrenamt tätigen Feuerwehrleute werden nicht einfacher - und auch nicht weniger. Zu mitunter kuriosen Einsätzen wie vor einigen Jahren in Brandenburg an der Havel, bei der eine Spinne einen Alarm auslöste (also nicht die Spinne direkt, aber dazu später mehr), kommen immer mehr durch den Klimawandel ausgelöste Einsätze: Waldbrände, Überschwemmungen, Sturmschäden. Dafür müssen alle Wehren im Land gewappnet sein - nicht nur die größeren in den besser aufgestellten Kommunen.

Dabei geht es nicht nur um größere Fahrzeughallen - teils stammen diese noch aus dem späten 19. Jahrhundert, wie die alte Stahnsdorfer Wache (Geld war und ist hier also dringend nötig). Auch für die Feuerwehrleute machen die alten Einrichtungen die Arbeit mehr als ungemütlich. Wenn sie nicht mal die Möglichkeit für eine Dusche nach einem Einsatz haben, weil die schlichtweg nicht vorhanden ist (Stichwort: umziehen in der Fahrzeughalle, siehe Text rechts) oder einfach mal vor oder nach einem Einsatz zur Toilette gehen - da auch die in vielen Häusern fehlt.

Achso: noch zur Spinne in Brandenburg an der Havel. Das Krabbeltier hatte in einer Tankstelle in der Plauer Landstraße den Bewegungsmelder ausgelöst - man will sich nicht vorstellen, wie groß das Tier war - oder wie sensibel die Technik. Die Anlage ging von einem Einbruch aus und aktivierte die Nebelanlage. Ein aufmerksamer Brandenburger alarmierte wegen des Rauches die Feuerwehr. Zum Glück gibt es auch bei der Feuerwehr in Brandenburg hin und wieder Einsätze zum Schmunzeln.

Zur Startseite