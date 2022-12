Zum zweiten Mal in diesem Jahr Mittelmark hebt die Taxigebühren erneut an

In Brandenburg diskutieren viele Kreise über die Anhebung der Taxigebühren. „Das Thema ist virulent“, sagte Paul-Peter Humpert vom Vorstand des Landkreistages.

In Potsdam-Mittelmark muss man fürs Taxifahren ab Februar 2023 tiefer in die Tasche greifen. Schon fürs Einsteigen ins Fahrzeug sind künftig 4,50 Euro anstatt - wie bisher - 4 Euro fällig. Für ein Großraumtaxi (fünf Personen) müssen Fahrgäste statt 8 Euro sogar 9,50 Euro zahlen. Die Kreistagsabgeordneten stimmten am Donnerstag einem entsprechendem Beschluss zu.

Auch der Kilometerpreis erhöht sich: Pro gefahrenen Kilometer nehmen Taxifahrer:innen künftig werktags 2,40 Euro statt 2,10 Euro. Nachts müssen Fahrgäste 2,60 Euro statt wie bislang 2,30 Euro zahlen. Der Preis gilt auch für Fahrten an Sonn- und Feiertagen. In Mittelmark sind laut Kreisverwaltung aktuell 19 Taxiunternehmen mit insgesamt 37 Fahrzeugen unterwegs.

Auch Warten wird teurer

Für Wartezeiten, die während der Taxinutzung entstehen, sind in Mittelmark künftig 0,60 Euro zu zahlen. Bislang lag der Preis bei 0,50 Euro. Das gilt auch für verkehrsbedingte Wartezeiten. Für sperriges Gepäck, das nicht in einen Limousinenkofferaum passt, bleibt der Preis bei 4 Euro.

Das Thema ist virulent. Paul-Peter Humpert, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Landkreistag

„Nach unserer Kenntnis haben sich in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Landkreise der Herausforderung zugewendet, die darin liegt, die Taxiunternehmen angesichts der gestiegenen Preise für Diesel und Benzin einerseits zu entlasten, es andererseits aber auch nicht zu einer zu drastischen Erhöhung bei den Taxitarifen kommen zu lassen“, so Humpert vom Landkreistag.

Teils nur vorübergehende Erhöhung

Im Land sei es infolgedessen teilweise zu nur vorübergehenden Aufschlägen gekommen, in anderen Landkreisen sei in der Vergangenheit eine Anpassung der Tarife diskutiert worden. So hat zum Beispiel der Kreis Oder-Spree eine vorübergehende Anpassung der Gebühren vorgenommen. Taxifahrer:innen können dort bis Ende des Jahres von ihren Fahrgästen einen Aufschlag von 1,50 Euro verlangen. In Potsdam kostet der Einstieg ins Taxi ab Juni 2023 4,20 Euro - bislang sind es 3,80 Euro.

Potsdam-Mittelmark begründet die Erhöhung mit dem gestiegenen Mindestlohn - seit Oktober sind es 12 Euro - sowie höheren Betriebskosten. Die Fixkosten betragen demnach in einem Betrieb mit zwei bis drei Taxen seit Oktober rund 32 Prozent mehr. Es ist bereits die zweite Erhöhung im Kreis - bereits im Juli wurden die Preise erhöht.

