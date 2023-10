Potsdam Science Park in Golm Biotech-Firma weiht neues Büro- und Laborgebäude ein

Das Biotechnologie-Unternehmen Biocyc hat am Donnerstag ein neues Büro- und Laborgebäude im Science Park Golm eröffnet. Das Familienunternehmen mit derzeit 20 Mitarbeitern am Standort Golm war in den vergangenen Jahren im Innovations- und Gründerzentrum Go:In untergebracht. Doch die Räumlichkeiten waren nach Angaben der Geschäftsführung zu klein geworden. Die 1995 gegründete Firma ist im Bereich der Krebsdiagnostik tätig.

Am neuen Standort, in den 6,5 Millionen Euro investiert wurden, sollen 14 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Gebäude, mit 1,65 Millionen Euro gefördert aus der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur (GRW), umfasst eine Büroetage und zwei Laboretagen.

Biocyc stehe „beispielhaft für die hohe Qualität des Mittelstandes im Land Brandenburg“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) laut Mitteilung der Wirtschaftsförderung Brandenburg bei der Einweihung. „Mit der Erweiterung des Standortes stärkt das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit und damit die eigene Marktposition.“