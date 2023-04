Ukraine-Hilfe Potsdams Rotarier sammeln mehr als 30.000 Euro

Es ist das größte Spendenprojekt des Rotary Clubs Potsdam seit Jahren: Seit April 2022 sammelt der Club Geld für Wasserfilter für die Ukraine. Der russische Angriffskrieg gegen das Land hat in zahlreichen Regionen die Wasserversorgung erschwert und Infrastruktur zerstört. Darüber berichtete ein Rotarier aus Kiew vor gut einem Jahr dem Potsdamer Clubmitglied Sabine Yang-Schmidt. Sie wurde aktiv und kontaktierte die Hilfsorganisation Aquabox mit Sitz in Großbritannien. Gegründet von Rotariern, versorgt sie Menschen in Krisenregionen mit transportablen Trinkwasserfiltern. Sie brauchen keinen Strom und halten fünf Jahre.

Die Potsdamer Rotarierin Sabine Yang-Schmidt (l.) während ihres Aufenthalts in Lwiw mit der Präsidentin des Rotary Clubs Ukraine Unity Passport, Olena Moroz (r.). © Sabine Yang-Schmidt/Rotary Club Potsdam/Sabine Yang-Schmidt/Rotary Club Potsdam

Inzwischen haben die Potsdamer Rotarier mit Unterstützung der Clubs im Umland und international nach Angaben von Yang-Schmidt mehr als 30.000 Euro für mehr als 500 Wasserfilter gesammelt, die rund 45.000 Menschen in der Ukraine den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Die Filter werden über ein Netzwerk aus England über Lwiw verteilt.

Rotarier Borys Bodnar beim Auspacken eines Filters in Lwiw Ende 2022. © Sabine Yang-Schmidt/Rotary Club Potsdam/Sabine Yang-Schmidt/Rotary Club Potsdam

Und die Potsdamer machen weiter: Die nächste Lieferung sei bereits geplant, heißt es. „Der Bedarf an Hilfsmitteln zur Aufbereitung von Wasser ist weiterhin sehr groß“, berichte ihnen Rotarier Borys Bodnar aus Lwiw per Video.

Spenden kann man an das Spendenkonto des Rotary Deutschland Gemeindienst e.V., Verwendungszweck: RC Potsdam, Club-Nr. 28388, Kto. 2370, Water filters; IBAN: DE80 3007 0010 0394 1200 00.

