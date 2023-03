Verkehrskonzept für Potsdam Kinder und Jugendliche sollen beteiligt werden

Mit einer Online-Befragung für Kinder und Jugendliche will die Stadtverwaltung jüngere Potsdamerinnen und Potsdamer beim neuen Stadtentwicklungskonzept Verkehr beteiligen. Das hat das Rathaus jetzt mitgeteilt. Bei der Umfrage können Personen zwischen sechs und 21 Jahren teilnehmen - und zwar von Montag (27. März) an bis zum 24. April.

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) sagte, man wolle gerade auch die Perspektiven der jungen Generation kennenlernen, um sie berücksichtigen zu können. Das neue Konzept soll die Verkehrsplanung für Potsdam bis 2040 vorplanen. Ein öffentliches Werkstattverfahren ist für den Mai geplant. Weitere Informationen finden sich unter www.potsdam.de/stadtentwicklungskonzept-stek-verkehr.

Zurzeit plant die Stadtpolitik in den kommenden Jahren eine deutlich autoärmere Innenstadt zu schaffen - daran gibt es aber auch Kritik. Zuletzt hatte es ferner auch Kritik an dem Jugendbeteiligungsverfahren zu einer erhofften Freizeitfläche am Hauptbahnhof gegeben - weil dafür jetzt kein Geld da ist.

Zur Startseite