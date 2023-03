Wissenstransfer Uni Potsdam und Israel kooperieren

Die Universität Potsdam plant, die Kooperationen mit israelischen Wissenschaftseinrichtungen zu intensivieren und weiter auszubauen. Auch mit Universitäten in den palästinensischen Gebieten soll die Zusammenarbeit gestärkt werden, kündigte die Potsdamer Einrichtung an. So seien Stationen unter anderem die Tel Aviv University (TAU), mit der es bereits eine gewachsene Kooperation gibt sowie das Technion und die Universität in Haifa oder die Hebrew University sowie die Birzeit University in den palästinensischen Gebieten.

An den israelischen Partneruniversitäten waren in den vergangenen beiden Jahren 24 Studierende der Potsdamer Uni zu Gast, während 13 junge Israelis zum Studienaufenthalt nach Brandenburg kamen, hieß es. Derzeit würden zudem zwei Postdocs aus Tel Aviv in den Potsdamer Religionswissenschaften sowie in der Philosophie arbeiten. Geplant sind engere Kooperationen im Wissenschaftsmanagement, zudem weitere Doktorandenaustausche sowie gemeinsame Sitzungen zu verbesserten Standards in universitärer Forschung und Ausbildung. Auch das Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum arbeitet bereits mit universitären Einrichtungen in Israel zusammen und will die Kooperationen verstärken.

