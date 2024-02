Wochenentipps für Potsdam Jazz im Nikolaisaal, neue Ausstellungen und alte Gärtner

Als die Sängerin Tamara Lukasheva 2010 von Odessa nach Köln zog, gründete sie dort sofort ihr bis heute bestehendes Jazz Quartett: mit Lucas Leidinger, Klavier, Calvin Lennig am Kontrabass und dem Schlagzeuger Mathieu Clement. Mit einer ausgeprägten stilistischen Wandlungsfähigkeit sind die mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Musiker zwischen klassischem Jazzgesang, osteuropäischen Einflüssen und originell verspielter Vokalkunst unterwegs. Am Freitag, 16. Februar, sind Tamara Lukasheva und Band als „The Voice in Konzert“ im Nikolaisaal-Foyer zu Gast, um 20 Uhr geht’s los.

„Alles außer Alltag“ oder doch „alles Alltag“? In der neuen Ausstellung des Potsdamer Kunstvereins geht es um Musik und Tanz, Kultur und kreativen Müßiggang. Was für den einen Auszeiten im täglichen Sein bedeuten, sind für Künstler und Kulturarbeiter unabdingbare Alltäglichkeiten. Zu sehen sind Bilder aus drei Potsdamer Privatsammlungen sowie Arbeiten von Barbara Putbrese, Jürgen Gerhard, Robert Metzkes und Wolf-Dieter Pfennig gezeigt. Die Galerie „Gute Stube“ in der Charlottenstraße 121 ist geöffnet Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr und Montag von 10 bis 14 Uhr.

Steffi Pyanoe ist freie Autorin und schreibt für die Bereiche Stadtleben und Kultur. Sie entdeckt gerne Geschichten aus der zweiten Reihe, berichtet jeden Samstag „Frisch vom Markt“ und ist Autorin ihrer Kolumne „Pyanissimo“.

Für Gartenarbeit ist es noch zu früh, auch wenn es Ihnen in den Fingern juckt. Wie wäre es stattdessen mit einem Besuch im Hofgärtnermuseum im Schloss Glienicke? Am Sonntag um 14 Uhr führt Schlossmitarbeiterin Barbara Feldt durch das Museum und erzählt, wie die Hofgärtner damals arbeiteten, ausgebildet wurden und wie ihre Arbeit bis heute nachwirkt. In der Königstraße 36, auf der anderen Seite der Glienicker Brücke.

Anmeldung unter (0331) 9694200. Auf dem Weg dorthin liegt die Villa Schöningen, die Ausstellung „Michael Schmidt »FRAUEN« in Conversation“ können Sie von 11 bis 17 Uhr besuchen, das Café hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet.