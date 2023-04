Pressemitteilung 30 Jahre „Menschen helfen!“: Zehn Millionen Euro für den guten Zweck

„Als die Aktion 1993 ins Leben gerufen wurde, hätte niemand ahnen können, dass es der Beginn einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte ist“, eröffnete Tagesspiegel-Geschäftsführerin Ulrike Teschke die Feierlichkeiten. „Mehr als 10 Millionen Euro haben unsere Leserinnen und Leser über die Jahre gespendet. Mehr als 1.000 soziale Projekte in Berlin und Brandenburg, aber auch im Ausland wurden mit den Geldern unterstützt. Das ist eine großartige Bilanz.“

Auch Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping zeigte sich beeindruckt: „Menschen helfen – was für eine klare, einfache und doch wichtige Aussage. Menschen in Not zu helfen, ist Ausdruck einer funktionierenden Gesellschaft. Es ist eine geniale Zusammenarbeit, wenn ein Medium wie der Tagesspiegel seine Reichweite und Popularität nutzt, um mit Spenden seiner Leserschaft soziale Projekte zu unterstützen. Danke für dieses Engagement.“

„In den letzten 30 Jahren haben wir beobachten dürfen, wie sich bürgerschaftliches Engagement und eben auch die Spendenbereitschaft in Berlin entwickelt“, so Lorenz Maroldt, Chefredakteur und Vorsitzender des Spendenvereins. „Durch unsere tägliche Berichterstattung sehen wir sehr genau, wo Hilfe in Berlin benötigt wird und können entsprechend unterstützen. Diese Mischung aus ‚Stadtkompetenz‘ und Empathie macht unsere Arbeit bei ‚Menschen helfen!‘ so erfolgreich.“

Seine Wurzeln hat „Menschen helfen!“ in der traditionellen Weihnachtsspendensammlung. Doch auch darüber hinaus, in akuten Krisen wie nach dem Tsunami 2004, nach dem Erdbeben in Haiti 2010 oder nach Taifun Haiyan 2013, organisierte der Tagesspiegel gemeinsam mit erfahrenen Partnern der Entwicklungszusammenarbeit wie der Deutschen Welthungerhilfe und dem Bündnis Entwicklung Hilft eine Spendenaktion.

Im Zentrum der Spendenaktion des Jubiläumsjahres 2022/23 stand die humanitäre Hilfe zugunsten der Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Insgesamt 660.000 Euro hatten die Leserinnen und Leser des Tagesspiegels über den Verein „Menschen helfen!“ gespendet.

Weitere 330.000 Euro aus der traditionellen jährlichen Weihnachtsspendenaktion von „Menschen helfen“ werden nun an regionale Träger und Vereine verteilt, insbesondere an Kinder- und Jugendprojekte.

Mehr Informationen zu der Aktion „Menschen helfen!“ und dem Spendenkonto finden Sie auf tagesspiegel.de.