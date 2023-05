Pressemitteilung Tagesspiegel und ZDF Magazin Royale veröffentlichen investigative Recherche über deutsche und österreichische Waffenhersteller: „Tod aus Europa. Europäische Waffen, amerikanische Opfer“

Daniel Erk, Tagesspiegel-Redakteur, sagt: „Gemeinsam mit der Redaktion des ZDF Magazin Royale von Jan Böhmermann haben wir über Monate Dokumente ausgewertet, Fotos und Videos verifiziert, haben Experten und Aktivisten befragt und Überlebende von US-Massakern interviewt. Jetzt können wir die direkte Verbindung zwischen den Opfern und den Profiteuren des US-amerikanischen Waffenmarktes herstellen.”

Juliane Schäuble, USA-Korrespondentin beim Tagesspiegel, sagt: „Die Epidemie der Waffen, wie sie US-Präsident Joe Biden nannte, ist kein rein amerikanisches Problem, solange die Gewinne aus dem Waffengeschäft auch in Deutschland und Österreich landen. Die Shootings, Massaker und Amokläufe in den USA haben mehr mit uns in Europa zu tun, als den allermeisten Menschen bewusst ist.”

Dennis Pohl, Tagesspiegel-Redakteur, sagt: „Die europäischen Waffenkonzerne verkaufen nicht nur Pistolen und Gewehre in den USA, sie sorgen mit ihren zum Teil massiven Spenden an die NRA und andere Waffenlobbygruppen auch dafür, dass die US-amerikanische Waffengesetzgebung so lax und zahnlos bleibt, wie sie ist – mit den bekannten, tödlichen Folgen.” Die Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar sagen: „Investigative Recherchen wie diese sind für eine funktionierende Demokratie unverzichtbar. Mehr als 40.000 Menschen sterben in den USA jedes Jahr durch Schusswaffen. Jetzt wird klar, wie sehr europäische Waffenhersteller darin verstrickt sind.“

Der Tagesspiegel veröffentlicht die Ergebnisse am Freitag, den 5. Mai, ab 20 Uhr auf tagesspiegel.de/todauseuropa sowie in Form eines sechsseitigen Dossiers in seiner Sonntagsausgabe.

Das ZDF Magazin Royale präsentiert die Recherche am Freitagabend ab 20 Uhr zunächst in der Mediathek und um 23 Uhr im Fernsehen.

Das Projektteam des Tagesspiegels:

Eric Beltermann, Julia Brigasky, Cornelius Dieckmann, Daniel Erk, Tamara Flemisch, Alexander Forsthofer, Kirk Jackson, Hendrik Lehmann, Dennis Pohl, Juliane Schäuble, Lennart Tröbs, Helena Wittlich