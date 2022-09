Rathaus befragt Potsdamer Digitalisierung und Sicherheit im Fokus 

Potsdam - Die Potsdamer Stadtverwaltung hat unter tausenden Einwohnern mehrere Umfragen gleichzeitig gestartet. Dabei geht es etwa um Sicherheitsempfinden, aber auch um Erwartungen an die Digitalisierung – die das Rathaus vorantreiben möchte. Es seien die ersten Umfragen der Stadt seit einem Jahr, bestätigte ein Behördensprecher.

„Verdeckte Ängste“ will das Rathaus ermitteln

Die Umfrage zum Thema Sicherheit läuft noch bis zum 19. September und wurde per Post an 3000 zufällig ausgewählte Haushalte gesendet. So sollen die „gefühlte Sicherheit“ und „verdeckte Ängste“ ermittelt werden. Nötig sind die Daten laut der Stadt für eine Neuaufstellung der kommunalen Kriminalitätsprävention. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Straftaten – vermutlich auch coronabedingt – in vielen Bereichen gefallen. In der zurückliegenden Bürgerumfrage 2021 hatten 5,9 Prozent der Befragten Sicherheit als eines der größten Potsdamer Probleme benannt.

Was erwarten die Potsdamer von einer digitalen Stadt?

Die zweite Umfrage widmet sich dem Thema „Smart City“ – eine vom Bund mit Millionenbeträgen geförderte Digitalisierungsoffensive für die Stadt Potsdam. Hierbei sollen nun 6000 zufällig ausgewählte Haushalte beantworten, welche Angebote sie von einer digitalisierten Stadt erwarteten, aber auch welche Risiken sie sähen. Ebenso will das Rathaus wissen, wie Potsdamer:innen die nächsten Schritten auf dem Weg zu einer „Smart City“ unterstützten, heißt es zur Erklärung. Diese Umfrage läuft bis 30. September.

Der Stadtsprecher sagte, die Überscheidung der Umfragen sei zufällig. „Es ist aber unwahrscheinlich, dass jemand zwei Briefe bekommt“, führte der Sprecher aus mit Blick auf mehr als 185.000 Potsdamer. Als nächste große Erhebung sei im ersten Halbjahr 2023 eine neue kommunale Bürgerumfrage geplant, mittlerweile in der siebten Auflage. Dazu plane auch das Ordnungs- und Sozialdezernat zwei fachbereichsbezogene Befragungen.

Abstimmung zum Bürgerhaushalt läuft bis zum 13. November

Auf dem Bürgerportal www.buergerbeteiligung-potsdam.de sind derzeit weitere Umfragen zu Potsdam-Themen zu finden, allerdings angeboten von anderen Organisatoren. Dazu zählen der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), aber auch eine Erhebung zu Sportangeboten für behinderte Menschen in Potsdam.

Parallel läuft noch bis zum 13. November die aktuelle Abstimmung zum Bürgerhaushalt. Ebenso informiert die Stadt dort, dass das jüngst ausgefallene Problemmelde-Portal „Maerker“ wieder erreichbar ist. So lassen sich nun wieder Hinweise zu Schlaglöchern oder defekten Ampeln an die Rathaus übermitteln.

