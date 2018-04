Es wirkte zunehmend verzweifelt. Auf der Anzeigetafel tickten die Minuten dahin. 70, 75, 80, nur der Spielstand änderte sich nicht. Null zu null, wieder kein Sieg, die nächste Enttäuschung, kein Durchatmen im Abstiegskampf. André Hofschneider hatte bereits zwei Mal offensiv gewechselt, sein Team drückte, spielte um den Strafraum herum, kam aber nicht zu Chancen. Auch dem Trainer schien nichts mehr einzufallen. Bei einer Flanke in den Strafraum, die ein Duisburger regelkonform abblockte, hob der Berliner Trainer die Arme und forderte zaghaft Elfmeter. Was man so macht, wenn es um viel geht und nichts zu klappen scheint. Schiedsrichter Florian Heft ließ sich von Hofschneiders Reklamation nicht beeinflussen. Es gab keinen Elfmeter, und auch kein Tor. Vor 21.482 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei kam der 1. FC Union gegen den MSV Duisburg nicht über ein 0:0 hinaus. Damit bleiben die Berliner akut abstiegsgefährdet – und Hofschneider muss mehr denn je um seinen Posten bangen.

Dabei hatte sich die personelle Situation vor dem Spiel entspannt. Steven Skrzybski und Marc Torrejon hatten ihre Probleme überwunden und standen wieder in der Startelf. Der beim 1:2 in Fürth verletzt ausgewechselte Simon Hedlund nahm anfangs immerhin auf der Bank Platz. Taktisch änderte sich indes nichts. Hofschneider schickte die Mannschaft erneut in einer 3-4-1-2-Formation ins Spiel.

Es dauerte jedoch, bevor sich auf dem Rasen etwas Nennenswertes tat. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, die Zweikämpfe zu gewinnen und keine Fehler zu begehen. Wie Union wartete der MSV seit vier Spielen auf einen Sieg und war in diesem Zeitraum sogar punktlos geblieben. So war die durch die lange Erfolglosigkeit und das Abrutschen in den Abstiegskampf bedingte Verunsicherung allen Beteiligten deutlich anzumerken. Das Geschehen spielte sich vor allem im Mittelfeld ab, Strafraumszenen waren sehr selten.

Union versuchte, hinten flach herauszuspielen, streute aber immer wieder gute Diagonalbälle ein. Duisburg offenbarte hingegen enorme Probleme im Spiel mit dem Ball, den Gästen gelang im Angriffsdrittel sehr wenig. Die erste richtige Chance hatte jedoch der MSV. Mit zwei einfachen Pässen kombinierte sich Duisburg viel zu mühelos durch das Berliner Mittelfeld. Fabian Schnellhardt hatte viel Platz und Zeit, steckte auf Boris Tashchy durch und Union hatte Glück, dass der Stürmer von der Strafraumgrenze knapp links am Tor vorbei schoss.

Der Wille war da

Den Berlinern war der Wille zwar anzumerken, aus ihrem deutlichen optischen Übergewicht machten sie wie so oft in den letzten Wochen aber zu wenig. Es dauerte 24 Minuten, bis Union erstmals gefährlich zum Abschluss kam – da hätte es aber 1:0 stehen müssen. Toni Leistner eröffnete die Aktion mit einem starken langen Ball auf Skrzybski, der direkt in die Mitte flankte. Philipp Hosiner reagierte auf Höhe des Fünfmeterraums am schnellsten, verfehlte das Tor jedoch knapp. Zehn Minuten später war es erneut der Österreicher, der den Führungstreffer nach einer Flanke seines Landsmannes Christopher Trimmel auf dem Fuß hatte. Sein Fallrückzieher war jedoch zu zentral und stellte Duisburgs Torwart Mark Flekken nicht vor Probleme.

Union war jetzt besser im Spiel und das Publikum stand wie gewohnt lautstark hinter der Mannschaft. Jeder gelungene Pass wurde bejubelt, vor allem aber quittierten die Fans fast jede Schiedsrichterentscheidung mit Pfiffen. Bis zur Pause passierte nichts mehr, eine gute Nachricht für die Berliner gab es aber noch: Der auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehende 1. FC Heidenheim verspielte eine 1:0-Führung und lag in Nürnberg 1:3 zurück

In der zweiten Halbzeit änderte sich an den Spielverhältnissen nicht viel. Union war die deutlich aktivere Mannschaft, fand durchs Zentrum aber keine Lücken. So versuchten es die Berliner häufig mit Flanken, Kopfballstärke gehört allerdings nicht zu den herausstechenden Qualitäten der Offensivspieler in rot und weiß.

Mehr zum Thema 1. FC Union Berlin Letzte Chance für André Hofschneider?

Hofschneider war natürlich bewusst, dass ein Punkt im eigenen Stadion zu wenig ist und reagierte nach einer Stunde. Hedlund kam für Grischa Prömel, später dann auch Marcel Hartel für Torrejon. Mehr Offensive geht nominell kaum. Und so ging es weiter nur in eine Richtung. Die Duisburger beschränkten sich ausschließlich auf die Defensive und es gelang ihnen kaum einmal, den Ball über mehr als zwei Stationen zu halten. Union fand rund um den Strafraum aber kaum adäquate Lösungen und wollte den Siegtreffer erzwingen. Trimmel scheiterte mit einem Distanzschuss, Duisburg spielte nahezu frech auf Zeit und es blieb beim 0:0. Es werden unruhige Tage für Union und Trainer André Hofschneider.