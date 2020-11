Diesen Blick kennen sie bei Hertha BSC zur Genüge. Irgendwas zwischen leidend und verzweifelnd. Dass John Anthony Brooks diesen Blick am Sonntag um kurz nach sechs auf seinem Gesicht trug, war ein gutes Zeichen für Hertha. Der gebürtige Berliner spielt inzwischen für den VfL Wolfsburg, und als er seinen Weltschmerzblick auflegte, war seine Mannschaft gerade in Rückstand geraten.

Am Ende des Spiels waren Leid und Verzweiflung eher auf Seiten von Hertha BSC zu finden. Durch ein 1:1 (1:1) beendeten die Berliner zwar ihre Serie von vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga. Auf den ersten Heimsieg in dieser Saison aber müssen sie weiter warten. Dabei wäre der nach einer engagierten Leistung vor allem in der zweiten Hälfte durchaus möglich gewesen.

Herthas Trainer Bruno Labbadia bot gegen seinen Ex-Klub dieselbe Startelf auf wie vor einer Woche beim Auswärtsspiel in Leipzig, er formatierte sie allerdings in einem anderen System. Lucas Tousart bildete diesmal mit Niklas Stark eine Doppelsechs, der laufstarke Vladimir Darida spielte auf der Zehn. Dodi Lukebakio und Matheus Cunha besetzten die offensiven Außenpositionen.

Es dauerte nicht lange, bis Hertha die erste Schrecksekunde zu überstehen hatte. Nicht mal drei Minuten waren gespielt, als der Ball erstmals im Tor der Berliner landete. Doch sowohl Torschütze Maximilian Philipp, wie Brooks in Herthas Jugend ausgebildet, als auch Vorbereiter Wout Weghorst hatten im Abseits gestanden. Der Treffer zählte zurecht nicht.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Wolfsburger haben eine der besten Defensiven der Liga; in den ersten fünf Saisonspielen bis zum Auftritt im menschenleeren Olympiastadion hatten sie erst drei Gegentore kassiert. Man braucht neben guter Vorbereitung also auch ein bisschen Glück, um gegen sie zu treffen. So wie nach etwas mehr als fünf Minuten, als Tousart mit einem feinen Diagonalball die Defensive des VfL auseinanderriss und Lukebakio in die Mitte passte. So weit die gute Vorbereitung. Beim Abschluss aber rutschte Cunha auf dem Rasen weg. Er schlidderte den Ball gewissermaßen aufs Tor – und zwar so exakt neben den Pfosten, dass Wolfsburgs Torhüter Koen Casteel sich vergebens streckte.

Der VfL war schon in Freiburg und Gladbach in Rückstand geraten – und hatte trotzdem nicht verloren. Auch vom Führungstor der Berliner ließen sich die Wolfsburger nicht lange beirren. Dem 0:1 folgte ihre beste Phase, in der sie Hertha nachhaltig unter Druck setzten. Eine knappe Viertelstunde währte die Führung der Berliner, dann ließen Stark und Dedryck Boyata auf der rechten Abwehrseite Philipp laufen. Dessen Hereingabe vollendete Riedle Baku mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1.

Erst nach dem Ausgleich fand Hertha zurück ins Spiel. Wieder einmal war es vor allem Cunha, der das Spiel der Berliner vorantrieb. Und kurz vor der Pause schien sich die große Chance für seine Mannschaft zu ergeben, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Schiedsrichter Martin Petersen entschied auf Elfmeter für Hertha, weil er ein Foul von Wout Weghorst an Omar Alderete gesehen hatte. Herthas Innenverteidiger hatte herzerweichend geschrien, er hielt sich den Kopf. Die Fernsehbilder, die sich auch der Schiedsrichter anschaute, zeigten jedoch zweifelsfrei, dass Weghorst Alderete gar nicht berührt hatte. Petersen revidierte seine Entscheidung.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können]

Nach der Pause ging Hertha zunächst deutlich entschlossener zu Werke, attackierte früher und erhöhte damit das Stresslevel für die Wolfsburger. Die beste Gelegenheit eröffnete sich dem Team von Bruno Labbadia jedoch nach einem zielstrebig vorgetragenen Konter. Jhon Cordoba verlagerte mit einem langen Ball auf Lukebakio, der mit seinem Schuss allerdings am Knie von Torhüter Casteels scheiterte.

Eine knappe Stunde war vorüber, als Labbadia Mattéo Guendouzi zu seinem Bundesligadabüt aufs Feld schickte. Der Franzose ersetzte seinen Landsmann Tousart, der offenbar angeschlagen war. Guendouzi zeigte genau die Fähigkeiten, die Labbadia ihm in den vergangenen Tagen immer wieder nachgesagt hatte: Er war gleich im Spiel, präsent, ball- und passsicher und trug so dazu bei, dass die Berliner insgesamt mehr vom Geschehen hatten.

Hertha war dem Sieg näher, hatte nach einem Ballgewinn von Cunha die große Chance zum 2:1. Vier Berliner Angreifern standen nur noch zwei Wolfsburger Verteidiger gegenüber. Doch Cordobas Schuss wurde gerade noch geblockt. Zuletzt haben sich die Berliner immer wieder durch Fehler in der Defensive um den Lohn gebracht. Gegen Wolfsburg fehlte ihnen das Glück in der Offensive.