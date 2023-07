2:0-Erfolg gegen den BFC Dynamo Hertha BSC gewinnt auch das zweite Testspiel

Die Fans von Hertha BSC unterbreiteten dem Anhang des BFC Dynamo ein verlockendes Angebot. „Scheiß DFB!“, riefen sie. Von der anderen Seite kam: nichts. Gleich darauf probierten es die Hertha-Fans mit einem Schmähgesang gegen den 1. FC Union. Diesmal stimmten auch Dynamos Anhänger freudig ein.

Bedingt durch den gemeinsamen Rivalen aus Köpenick hatte das Spiel auf den Rängen einen eher freundschaftlichen Charakter. Auf dem Feld war es für beide Teams drei Wochen vor Beginn der neuen Saison hingegen ein durchaus wichtiger Test. Bei Pal Dardai, dem Trainer des Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC, dürften sich dabei einige Erkenntnisse weiter verfestigt haben.

Dass es, wie er schon häufiger gesagt hat, nur mit jungen Spielern nicht gehen wird. Erst nach der Pause und einigen Wechseln machte sich der Zweiklassenunterschied bemerkbar. Marten Winkler und Derry Scherhant brachten Hertha zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem Doppelschlag in Führung (54./56. Minute). „Wir hatten genug Chancen, aber der letzte Pass hat gefehlt“, sagte Dardai. „Da, wo es wehtut, müssen wir uns noch verbessern.“ So blieb es beim 2:0 (0:0) für Hertha.

Statistik Hertha: Gersbeck – Zeefuik (60. Kenny), Gechter (60. Uremovic), da Silva Kiala (60. Kempf). Strasner (46. Dudziak) – Kesik (60. Stange), Klemens (60. M. Dardai) – Rölke (46. Winkler), B. Dardai (60. Richter), Maolida (60.. Reese) – Kanga (46. Scherhant). Tore: 0:1 Winkler (54.), 56. Scherhant (56.).

Vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften Jahnsport-Park hatte Dardai gegen den Regionalligisten die vermeintliche B-Elf mit vielen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs beginnen lassen. Dynamo konnte durchaus mithalten, auch wenn die Gäste aus dem Westen der Stadt durch Myziane Maolida in der ersten Hälfte zwei gute Chancen hatten.

Zur Pause wechselte Herthas Trainer zunächst dreimal, nach gut einer Stunde nahm er dann auch den Rest der ersten Elf vom Feld. Nur Torhüter Marius Gersbeck spielte durch. Am Samstag, im Test gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern, soll dann die mutmaßlich stärkste Elf beginnen.

Aufschlussreich war Dardais Personalauswahl auch in anderer Hinsicht. Tolga Cigerci, der vor einem Wechsel zurück in die Türkei stehen soll, fand keine Berücksichtigung mehr. Auch Jessic Ngankam, der mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird, fehlte. Dafür waren Wilfried Kanga, Deyovaisio Zeefuik, Marton Dardai und zum ersten Mal überhaupt für Hertha auch Neuzugang Jeremy Dudziak dabei.

„Man merkt, dass er lange nicht gespielt hat“, sagte Dardai über den neuen Linksverteidiger. „Er hat viele gute Aktionen, aber man sieht, dass er pumpt und mit seinem Körper kämpft.“ Und auch der nächste Neue für Hertha steht offenbar schon bereit. Toni Leistner, 32 Jahre alter Innenverteidiger und früher für den 1. FC Union aktiv, soll ablösefrei kommen und könnte schon nächste Woche mit Hertha ins Trainingslager nach Österreich reisen.