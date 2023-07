2:1 gegen RWD Molenbeek Hertha BSC bezwingt belgischen Erstliga-Aufsteiger

Hertha BSC hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Der Berliner Fußball-Zweitligist setzte sich am Samstag gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek mit 2:1 (2:1) durch.

Fabian Reese (10. Minute/Archivbild, oben rechts) sorgte mit seinem ersten Hertha-Tor für die frühe Führung. Der Neuzugang von Holstein Kiel traf mit einer sehenswerten Direktabnahme nach einer Flanke von Marco Richter. In der 29. Minute funktionierte die Zusammenarbeit des Duos erneut. Diesmal gab Reese die Flanke und Richter traf im Zentrum aus kurzer Distanz. Zwischenzeitlich hatte Dailly Niklo (14.) für die Belgier nach einem zu kurzen Rückpass der Berliner ausgeglichen.

Reeses Treffer war nicht die einzige Hertha-Premiere im Steinbergstadion von Leogang. Toni Leistner kam in der Innenverteidigung in der ersten Halbzeit zu seinem ersten Einsatz. Der Defensivmann überzeugte mehrfach mit robustem Einsatz. Wie bei vorangegangenen Testspielen wechselte Trainer Pal Dardai für die zweite Halbzeit sein Team komplett durch. Im zweiten Abschnitt liefen mehrere Nachwuchsakteure um Ibrahim Maza (17) und Bence Dardai (17) auf. Der Sieg geriet bei hohen Temperaturen nicht mehr in Gefahr.

An diesem Sonntag (13 Uhr) steht für die Hertha mit dem Test gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen eine schwerere Prüfung in Saalfelden an. Bis zum kommenden Freitag sind die Berliner noch im Salzburger Land im Trainingslager. Die Zweitliga-Saison beginnt für den Bundesliga-Absteiger mit der Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sport1). (dpa)