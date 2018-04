Die Laufwege funktionierten perfekt, jeder wusste, was er zu tun hatte. Wenn das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem HSV unterbrochen war, setzte vor der Hamburger Bank kollektive Betriebsamkeit ein: Trinkflaschen wurden gereicht, neue taktische Anweisungen erteilt. Wenn das Spiel wieder lief, überprüfte ein Betreuer den Zustand der Wasserflaschen und ersetzte leere durch volle. Beim Hamburger SV – das zeigt sich vor allem an Details – wird jetzt professionell bearbeitet. Und das könnte sich auf den letzten Drücker tatsächlich noch bezahlt machen. Durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg verkürzte der HSV den Abstand auf den Relegationsplatz auf schlappe zwei Punkte – und stürzte die Wolfsburger in noch ärgere Probleme.

„Niemals Zweite Liga“, sangen die Hamburger Anhänger in der Wolfsburger Arena. Da war gerade die erste Halbzeit rum, die furios zu Ende gegangen war. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff stand es in einer intensiven, aber spielerisch erwartungsgemäß nicht besonders aufregenden Begegnung noch 0:0; als die Mannschaften nach der ersten Hälfte unter ekstatischem Jubel auf der einen Seite und wütenden Pfiffen auf der anderen den Platz verließen, führten die Gäste aus Hamburg 2:0. Bobby Wood, der seit dem zweiten Spieltag kein Tor mehr erzielt hatte, hatte zunächst per Elfmeter getroffen, in der Nachspielzeit erhöhte Lewis Holtby mit einem Kopfball auf 2:0. Der Assist wurde in beiden Fällen dem kleinen Japaner Tatsuya Ito gut geschrieben, den Josuha Guilavogui im Strafraum gefoult hatte und der vor dem zweiten Tor unbedrängt flanken konnte.

In diesen fünf Minuten war er wieder da, der typische VfL Wolfsburg, dem es weniger an spielerischer Potenz fehlt als an der nötigen Mentalität für den Abstiegskampf. Trainer Bruno Labbadia hatte es nach dem peinlichen 0:3 in Mönchengladbach vor einer Woche nicht bei kosmetischen Korrekturen belassen, sondern gleich sechs Spieler aus der Startelf genommen, darunter auch die beiden besten Saisontorschützen Daniel Didavi und Yunus Malli. Es war ein deutliches Zeichen des Trainers, worauf es im Duell mit dem HSV ankommen wurde: auf die nötige Widerstandsfähigkeit.

Labbadia - der HSV-Retter

Die Wolfsburger hielten anfangs in der Tat gut dagegen, traten mit deutlich mehr Entschlossenheit auf als vor einer Woche und hatten zunächst auch die besseren Chancen. Nach einer knappen Viertelstunde vergab Renato Steffen, einer der sechs Neuen, geradezu kläglich. Nach einer flachen Hereingabe von Jakub Blaszczykowksi von der rechten Seite kam der Schweizer fünf Meter vor dem Hamburger Tor zum Schuss und setzte den Ball über die Latte. Riechedly Bazoer, der schon nach zehn Minuten für den angeschlagenen Marcell Tisserand gekommen war, stellte sich nicht viel besser an. Nach einem klugen Rückpass von Maximilian Arnold verzog er deutlich.

Als sich beide Klubs vor ziemlich genau einem Jahr am letzten Spieltag gegenübergestanden, ging es darum, wer von den beiden Mannschaften in die Relegation musste. Seitdem hat sich einiges geändert. Beide Vereine haben je zweimal den Trainer gewechselt, die Spielphilosphie inklusive, dazu die verantwortlichen Manager. Eins aber hat sich nicht geändert. Beide Klubs sind auch in diesem Jahr wieder tief in den Abstiegskampf verstrickt. Und wie in der vorigen Saison hat der VfL seit Samstag wieder beste Chancen, das Relegations-Double, eigentlich eine Hamburger Spezialität, zu schaffen.

Labbadia, der eine Vergangenheit als HSV-Retter hat, brachte zur zweiten Hälfte Josip Brekalo für seinen Kapitän Paul Verhaegh – zu einer erkennbaren Veränderung im Spiel seiner Mannschaft aber führte auch diese Maßnahme nicht. Der VfL strahlte das Bedrohungspotenzial einer Wasserschildkröte aus. Er war zwar viel am Ball, hatte aber keine Idee, wie er gefahrbringend in den Hamburger Strafraum zu befördern war. Ein Freistoß von Blaszczykowski nach einer Stunde war die erste ernst zu nehmende Torannäherung. Ein Freistoß, flach und in die Mitte des Hamburger Tores, von Brekalo brachte die Wolfsburger gut zehn Minuten vor Schluss noch einmal heran. So wurde es am Ende wenigstens noch einmal spannend – bis Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit nach einem verschossenen Elfmeter von Filip Kostic zum 3:1-Endstand für den HSV traf.