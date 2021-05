Vor dem ersten Play-off-Spiel dieser Saison hatte es bei Alba Berlin ungewohnt viele Fragezeichen gegeben. Der Einsatz von Johannes Thiemann und Luke Sikma war nach ihrem frühzeitigen Ausscheiden im Pokalfinale am vergangenen Wochenende ungewiss und die Hamburg Towers waren angesichts der zwei direkten Duelle in der Hauptrunde sicherlich kein Wunschgegner.

Personell gab es am Donnerstag keine guten Nachrichten. Die zwei Leistungsträger mussten mit muskulären Verletzungen in Zivil hinter der Bande Platz nehmen. Dazu fehlte auch Jayson Granger, der Anfang der Woche zum zweiten Mal Vater geworden war. Sportlich gab Alba dann allerdings eine beeindruckende Antwort. Die Berliner gewannen das erste Spiel der „Best-of-five“-Serie in der Arena am Ostbahnhof 82:59 (30:18, 18:13, 22:8, 12:20).

Vier Tage nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Bayern München startete Alba mit einem Ausrufezeichen. Es waren erst vier Sekunden gespielt, als Simone Fontecchio den Ball über Justus Hollatz hinweg in den Korb dunkte. Der Hamburger Guard wurde kürzlich zum besten Nachwuchsspieler der Liga gekürt, hatte gegen Alba aber einen schweren Stand. Das galt im Prinzip jedoch für sein ganzes Team. Die Berliner gingen anfangs sehr engagiert zur Sache. Gegendie intensive Hamburger Verteidigung, die in der BBL die meisten Ballverluste provoziert, agierten sie konzentriert und präzise.

In den ersten Minuten waren es vor allem Fontecchio und Kapitän Niels Giffey, die für Punkte sorgten. Dann zeigte Maodo Lo nach dem schwachen Pokalfinale, warum er zu den besten deutschen Guards gehört. Nach nicht einmal vier Minuten führte Alba bereits zweistellig, im zweiten Viertel betrug der Abstand dann sogar 20 Punkte.

Das Überraschungsteam der Liga aus Hamburg, das in der Hauptrunde zwei Mal gegen Alba, aber auch gegen Oldenburg und Bayern gewonnen hatte, war in allen Belangen überfordert. Die Wurfquoten waren schwach, an den Brettern hatten sie Probleme und auch die Defensive funktionierte nicht wie üblich. Im Laufe des Spiels wurde der Respekt der Gäste immer größer und das galt besonders für den Zug zum Korb. Nachdem Albas 2,21-Meter-Center Christ Koumadje Maik Kotsar einmal wuchtig geblockt hatte, trauten sich die Hamburger in seiner Anwesenheit kaum noch in die Zone. Zwei Dreier des ehemaligen Berliners Bryce Taylor brachte den Towers zwar etwas Hoffnung zurück, zur Pause lagen dennoch 17 Punkte zwischen den Teams.

Nach dem Seitenwechsel beseitigte Alba die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels im Schnelldurchgang. Während bei den Hamburgern offensiv gar nichts mehr klappte, erzielten die Berliner 14 Punkte in Folge und entschieden das Spiel schon Mitte des dritten Viertels.

Allerdings war die Stimmung bei Alba dennoch etwas gedrückt. Denn beim Hechten nach dem Ball verletzte sich Louis Olinde ohne gegnerische Einwirkung. Der gebürtige Hamburger schrie auf dem Boden liegend vor Schmerzen und musste beim Weg in die Kabine auf beiden Seiten gestützt werden. Nach den Ausfällen von Sikma und Thiemann sind die Verletzungsprobleme bei den Berlinern wieder akut. Trotz des klaren Sieges haben sie sich den Start in die Play-offs sicherlich anders vorgestellt.