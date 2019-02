Johannes Thiemann gestikulierte wild in Richtung Auswechselbank. Stefan Peno war soeben beim Kampf um einen Rebound unglücklich aufgekommen und krümmte sich vor Schmerzen. Der junge Spielmacher hielt sich das linke Knie und nach wenigen Momenten war die medizinische Abteilung von Alba Berlin auf dem Parkett. Es sah gar nicht gut aus bei Peno und die Gesichter der Berliner Verantwortlichen sowie Ersatzspieler wirkten deutlich geschockt, als bei dem Serben auf der Bank die ersten Kontrollen durchgeführt wurden. Wenig später humpelte Peno, an beiden Seiten gestützt, in die Kabine. An Basketball war für ihn nicht mehr zu denken – und es steht zu befürchten, dass sich das für eine ganze Weile nicht ändert.

Das Heimspiel der Berliner am Samstag wurde durch die Verletzung Penos nach etwas mehr als drei Minuten im zweiten Viertel fast schon zur Nebensache. Alba gewann gegen Bayreuth vor 10.778 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof 86:68 (18:19, 20:20, 22:11, 26:18), wirklich freuen konnten sich die Berliner aber kaum.

Auch vor der Verletzung Penos musste Albas spanischer Trainer Aito Garcia Reneses mit Peyton Siva (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Joshiko Saibou (Bänderverletzung im Sprunggelenk) bereits auf zwei Guards verzichten. Dafür rückte der 19 Jahre alte Jonas Mattisseck, der im Dezember noch mit teilweise starken Leistungen überzeugt hatte, zum ersten Mal in diesem Jahr in den Kader. Etwas überraschend stand Niels Giffey für Rokas Giedraitis in der Startformation.

Alba leistete sich viele Ballverluste

Anfangs waren die Gäste die bessere Mannschaft. Alba leistete sich viele Ballverluste, im ersten Viertel waren es insgesamt sechs, und ermöglichte Bayreuth so einfache Punkte. Die aggressive Gangart der Oberfranken bereitete den Berlinern einige Probleme, gegen Ende des Viertels kam Alba aber besser ins Spiel. Durch zwei Dreier von Giedraitis und einen erfolgreichen Wurf aus großer Distanz in letzter Sekunde von Peno kamen die Hausherren bis auf einen Punkt heran.

Es war die letzte nennenswerte Aktion von Peno, doch auch nach seiner Verletzung blieb Alba nun spielbestimmend. Die Berliner reduzierten ihre Fehler, holten einige Steals und zogen bis auf sieben Punkte davon. Bayreuth schlug jedoch zurück, musste aber ebenfalls einen Ausfall verkraften. Für De‘Mon Brooks, in den letzten Wochen ihr bester Spieler, war verletzungsbedingt ebenfalls schon im zweiten Viertel Schluss.

Die Berliner konnten mit dieser Situation dann aber deutlich besser umgehen. Den knappen Pausenrückstand drehte Alba schnell. Nach zwei erfolgreichen Distanzwürfen von Martin Hermannsson und Giffey stand es 48:41 und Bayreuths Trainer Raoul Korner nahm eine Auszeit. Viel besser wurde aus aus seiner Sicht aber kaum. Alba verteidigte nun sehr aufmerksam, griff variabel an – Niels Giffey, Landry Nnoko, Luke Sikma, Johannes Thiemann, Rokas Giedraitis, Martin Hermansson punkteten zweistellig – und Nnoko blockte einige Würfe spektakulär in die erste Zuschauerreihe. Bayreuth hatte nicht mehr die Kraft, um zu reagieren, und so wurde der Heimsieg am Ende sogar noch ziemlich deutlich.