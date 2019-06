Vor der Finalserie um die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga macht Alba Berlin noch einmal Nägel mit Köpfen: Am Mittwoch teilten die Berliner mit, dass Brettspieler Luke Sikma seinen Vertrag bei Alba verlängert - und das gleich um vier Jahre bis zum Ende der Saison 2022/2023. Der 29-jährige US-Amerikaner spielt bereits seit Sommer 2017 bei Alba und wurde in der vergangenen Saison zum besten Spieler der Liga gewählt. In diesem Jahr heimste er den MVP-Titel auch international im Eurocup ein.

"Die Vertragsverlängerung von Luke ist ein wichtiges Zeichen", lässt sich Albas Sportdirektor Himar Ojeda zitieren. Sikma sei ein "Top-Level-Spieler" und habe "zahlreiche lukrative Optionen für einen Wechsel zu anderen Klubs" besessen. "Dass er diese ausschlägt und bei uns bleibt, zeigt, wie sehr er an unseren Weg und unsere Entwicklung glaubt. Die Länge des Vertrags zeigt Lukes Wunsch, sich uns zu verpflichten, und unseren Wunsch, Luke langfristig bei uns zu haben."

Sikma selbst nannte seine Vertragsverlängerung "logisch": "Der Klub hat große Ambitionen und zuletzt eine tolle Entwicklung hingelegt." Er freue sich bereits auf die Möglichkeit, in der kommenden Saison in der Euroleague zu spielen, für die sich Alba durch den Einzug in das Play-off-Finale gegen Bayern München qualifiziert hat. "Zudem gefällt mir die Philosophie sehr, junge Spieler zu entwickeln und gleichzeitig Kontinuität im Kader zu haben", so Sikma.

Im Zuge der Vertragsverlängerung verkündeten die Berliner zudem, dass Assistenztrainer Thomas Päch in der kommenden Saison nicht mehr für Alba tätig sein wird. Er übernimmt dann den Cheftrainerposten beim Ligakonkurrenten aus Bonn. Schon vorher hatte es Spekulationen darum gegeben, dass Päch bald bei einem anderen Klub als Headcoach an der Seitenlinie stehen würde. Unter anderem für den Trainerjob in Ulm war als er als Kandidat genannt worden, nun zieht es den 36-Jährigen ins Rheinland.

"Für Thomas freuen wir uns, dass er nun den nächsten Schritt macht", sagte Sportdirektor Ojeda. "Er ist ein exzellenter Trainer, von dem ich glaube, dass er als Headcoach sehr erfolgreich sein wird. Wir sind sehr stolz, ihn bei uns entwickelt zu haben und wünschen ihm viel Erfolg. Schließlich gehört es nicht nur zu unserer Philosophie, Spieler besser zu machen, sondern auch Trainer." (Tsp)