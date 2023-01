Augsburg spricht von Skandal Eisbären feiern ihr Comeback gegen den Konkurrenten

Nachdem Frank Mauer die Eisbären mit seinem Tor zum 4:3 in der Verlängerung gegen die Augsburger Panther erlöst hatte, kochten die Emotionen auf beiden Seiten unmittelbar hoch. Angesichts der Gewissheit, dass man den ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf jetzt zehn Punkte distanziert hat und einen 1:3-Rückstand drehen konnten, feierten die Berliner ähnlich enthusiastisch wie nach dem Gewinn einer Play-off-Serie.

Auf der anderen Seite konnten die Gäste ihre Wut kaum im Zaum halten. Auf dem offiziellen Twitteraccount des Vereins war folgendes Statement zu finden: „Das, Freunde, ist ein scheiß Skandal! Aber die vier Pandas holen die Eisbären im 3. Drittel zurück und versetzen uns einen brutalen Nackenschlag. Aber auch das passt zu unserer Saison ... Das tut unfassbar weh.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gemeint waren die beiden umstrittenen Situationen, in denen die Schiedsrichter Augsburger Spieler auf die Strafbank schickten und die Eisbären in Überzahl erst den Anschluss zum 2:3 und später den Ausgleich zum 3:3 erzielten, in beiden Fällen war Kevin Clark der Torschütze.

„Unser Powerplay war heute herausragend“, sagte Cheftrainer Serge Aubin auf der Pressekonferenz. Sein Augsburger Kollege Kai Suikkanen auf der anderen Seite des Podiums rang sichtlich um Fassung.

Siegtorschütze Mauer versuchte die Augsburger Gefühlslage nachzuempfinden. „Gerade wenn du merkst, dass es in die entscheidende Saisonphase geht, sind die Emotionen riesig“, sagte er. An diesem Abend stand er aber auf der richtigen Seite. „Für uns war dieser Sieg immens wichtig, vor allem das Comeback. Wir gehen mit einem Lächeln ins Wochenende.“ Zumal die Eisbären nach dem zweiten Sieg in Serie, was es zuletzt im Oktober gab, am Sonntag spielfrei haben.

Zur Startseite