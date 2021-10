Ein bisschen fühlt es sich so an, als hätten die Fans in Orange sich all ihre Energie über die Monate, in denen keine Zuschauenden in der Max-Schmeling-Halle zugelassen waren, aufgespart, um am Mittwochabend umso lauter Krach zu machen. Als die Spieler aus dem Nebel auftauchten und aufs Spielfeld rannten, da war der tosende Applaus so laut, dass man den Sprecher übers Mikrofon kaum verstehen könnte. Obwohl der obere Rang nicht einmal geöffnet wurde, gaben die restlichen Fans mit ihren Klatschpappen und Pauken alles und trugen damit dazu bei, dass die BR Volleys das erste Spiel der Bundesligasaison gegen die Helios Grizzlys Giesen eindeutig mit 3:0 (25:23; 25:23; 25:18) gewannen.

Im ersten Satz gelang es den Volleys nicht, sich zeitig abzusetzen. Immer wieder haperte es im Aufschlag und sie zeigten nicht das gleiche Niveau wie beim Supercup in Schwerin. Als Außenangreifer Cody Kessel einen längeren Ballwechsel für die Berliner entscheiden konnte und zum 25:17 punktete, steigerte das das Selbstbewusstsein aber merklich und trug zum Satzgewinn bei.

Auch im zweiten Satz machten die Berliner zu viele Fehler im Angriff und hatten in der Abstimmung immer wieder Schwierigkeiten. Zurück lagen sie trotzdem in keinem Moment. Außenangreifer Ruben Schott, der nach einer spektakulären Rettungsaktion von Libero Santiago Danani zum 16:14 punktete, wirkte so euphorisiert vom überwältigenden Zuspruch der Fans, dass er gleich noch einen Punkt drauflegte. Benjamin Patch machte den Satz schließlich zu.

Im dritten Satz lagen die Volleys kurzzeitig mit einem Punkt zurück, aber erneut war es Schott, der sich hervortat und den Ausgleich schaffte. Besonders im Block wurden die Volleys zunehmend dominanter und führten zwischenzeitlich mit vier Punkten. Kapitän und Zuspieler Sergej Grankin baute den Vorsprung weiter aus und ließ sich für seinen cleveren Angriff von den Fans feiern. Am Ende gingen zu viele gegnerische Bälle ins Aus und unter den lauten „Attacke“-Rufen der Fans verwandelte Jeffrey Jendryk den Matchball. So glückte der Auftakt in der Bundesliga doch noch souverän. Als Nächstes geht es am Samstag gegen Lüneburg, ebenfalls zuhause. Und auch dort dürften die Fans in Orange wieder ordentlich Stimmung machen.