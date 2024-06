Berliner Senat ingnoriert Weltklasse-Tennisturnier „Wir haben nullkommanull Unterstützung von der Stadt“

Frau Rittner, in einer Woche gibt es wieder Weltklasse-Tennis beim LTTC Rot-Weiß im Steffi-Graf-Stadion. Die Besetzung ist noch besser als in den Vorjahren. Wie haben Sie es geschafft, dass sogar Iga Swiatek ihre Teilnahme zugesagt hat?

BARBARA RITTNER: Ich habe bereits im Januar in Melbourne bei den Australian Open ihr Team angesprochen – einfach, um frühzeitig Interesse zu signalisieren. Und dann bin ich vor einigen Wochen gemeinsam mit Edwin Weindorfer in den Austausch mit ihrem Management gegangen. Iga hatte vor zwei Jahren schon mal bei uns gemeldet und wollte damals auch spielen, aber war dann wirklich zu müde nach dem Sieg in Paris. Diesmal müsste sie statt am Montag erst am Mittwoch in Berlin anfangen, diese zwei Tage sind aus ihrer und unserer Sicht ein Riesengewinn. Wobei von vornherein klar war, dass uns der polnische Markt allein durch die geografische Nähe helfen könnte.

Der Kartenvorverkauf läuft auch wegen Iga Swiatek deutlich besser als den Vorjahren.

EDWIN WEINDORFER: Richtig. Wir haben bis jetzt doppelt so viele Tickets abgesetzt wie zum vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres. Was nicht nur an Iga Swiatek liegt. Natürlich sind sehr viele Karten nach Polen verkauft worden, aber ich glaube, dass das Turnier langsam in der Stadt ankommt. Wir bemerken einen wirklichen Boom, es ist fast ein bisschen so wie in alten Zeiten. Wobei uns eine Steffi Graf natürlich fehlt, aber dafür ist diesmal ja Angelique Kerber dabei. Auch deshalb gehe ich davon aus, dass wir in Kürze für die letzten drei Turniertage bereits ausverkauft sein werden. Die Besten der Besten wollen hier in Berlin spielen. Das ist absolut herausragend. Und das honorieren die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sie sind also sportlich voll im Soll. Trotzdem ist die Vorfreude getrübt. Warum?

RITTNER: Ganz einfach, weil wir uns von Seiten der Stadt bis zum Schluss Unterstützung erhofft hätten. Gerade weil wir von unserer Seite ja nun wirklich liefern mit einem Weltklasse-Feld, die aktuell besten zehn Tennisspielerinnen der Welt sind in Berlin am Start, plus Angie Kerber und Naomi Osaka. Ich habe gedacht, dass gerade diese Karte besonders sticht. Und nachdem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner letztes Jahr auch zweimal anwesend war, wir auch noch mal im September zusammengesessen haben und sich das wirklich alles gut anhörte, haben wir jetzt trotzdem am Ende nullkommanull Unterstützung von der Stadt. Und das ist wirklich traurig und enttäuschend. Denn hier geht es ja um die Existenz eines absoluten Top-Sportevents. Und um die Gleichberechtigung in der Behandlung für den Frauensport generell.

Zu den Personen Barbara Rittner, 51, früher selbst Weltklasse-Tennisspielerin und langjährige Bundestrainerin im Deutschen Tennis-Bund, ist Turnierdirektorin des Berliner WTA-Turniers. In diesem Jahr konnte Rittner die komplette Top Ten der Weltrangliste für eine Teilnahme an der Veranstaltung am Hundekehlesee im Grunewald gewinnen. Barbara Rittner. © Imago/tennisphoto.de Edwin Weindorfer, 59, veranstaltet mit seiner Agentur Emotion Sports mehrere Tennisturniere in Europa. Der Österreicher spielte einst selbst Tennis, in seiner Heimat war er Staatsmeister. Später managte er unter anderem Thomas Muster und Tommy Haas. Edwin Weindorfer. © Imago/Michael Weber

Sie haben neulich mit Bezug auf die Berliner Politik gesagt: „Man fühlt sich ein bisschen im Stich gelassen.“ Was hätten Sie sich denn konkret gewünscht?

RITTNER: Vor allem einen besseren Austausch. Wir hatten den angesprochenen Termin im September mit dem Regierenden Bürgermeister. Das war sehr positiv und gut. Dabei hat er auch gesagt, Lösungen finden zu wollen. Und dass die Stadt in jedem Fall helfen wolle. Auch gegenüber Steve Simon, dem CEO der WTA – der Vereinigung der weiblichen Tennisprofis –, hat es im Zuge des Turniers 2023 die Ankündigung voller Unterstützung für 2024 gegeben. Nach unserem Verständnis hat der Regierende Bürgermeister das damit zur Chefsache gemacht, und wir sind sehr glücklich und positiv aus diesem Termin herausgegangen. Und danach ist alles so ein bisschen abgebrochen, und wir haben dann eigentlich seit Dezember immer wieder versucht, noch einen weiteren Termin zu bekommen. Aber das ist leider gescheitert. In unserer Verzweiflung haben wir uns dann an die Sportsenatorin Iris Spranger gewandt. Vor zwei Wochen gab es auch ein Gespräch, doch dabei hieß es, dass das jetzt alles zu kurzfristig sei. Wir hätten uns früher an sie wenden müssen.

WEINDORFER: Wenn der Regierende Bürgermeister das zur Chefsache macht, dann sollte das unserem Verständnis nach auch funktionieren. Das muss dann runtergespielt werden in die jeweiligen Ressorts Sport, Wirtschaft, Tourismus. Aber das ist anscheinend nicht passiert.

Wenn man 83 Millionen Euro ausgeben kann für die Fanmeile zur Fußball-EM am Brandenburger Tor, dann kann man vielleicht auch ein Prozent davon in infrastrukturelle Unterstützungsmaßnahmen für unser Tennisturnier stecken. Edwin Weindorfer

Von welchen Summen sprechen wir denn hier?

WEINDORFER: Es geht uns gar nicht ums Geld, es geht um Unterstützung im infrastrukturellen Bereich. Wir haben hier ungefähr 1,8 Millionen Euro an Kosten. Dazu gehören die TV-Produktion, die Zusatztribüne, die Zelte, die Logistik mit den Hotels oder die Security, Shuttleservice, Beschilderungen. Aber hier ist gar nichts passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Berlin-Marathon oder die Formel E auf dem Tempelhofer Feld hier auch null Hilfe bekommen. Und ganz ehrlich, wenn man 83 Millionen Euro ausgeben kann für die Fanmeile zur Fußball-EM am Brandenburger Tor, dann kann man vielleicht auch ein Prozent davon in infrastrukturelle Unterstützungsmaßnahmen für unser Tennisturnier stecken und so dem Damensport etwas Wertschätzung erweisen.

Gab es denn auch zuvor nie Zuwendungen für das Turnier aus der Berliner Politik?

WEINDORFER: Doch, im Jahr 2019 unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller gab es ca. 750.000 Euro für die Finanzierung von drei Rasenplätzen im Olympiapark. Aber das war die einzige Unterstützung, die wir jemals bekommen haben. Den Rest haben wir privatwirtschaftlich getragen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Unterstützung inzwischen gleich null ist?

WEINDORFER: Wir versuchen verzweifelt, eine zu finden. In anderen Städten klappt das doch im Tennis auch, siehe München oder Hamburg. Und in Stuttgart, wo wir nächste Woche wieder das Männerturnier auf Rasen veranstalten, erhalten wir von der Stadt eine Unterstützung im sechsstelligen Bereich. Da fühlen wir uns in Berlin schon ein bisschen allein gelassen mit dem Tennissport.

Meldeliste für das Tennisturnier in Berlin (Stand: 7. Juni 2024) Iga Swiatek (Polen, aktuelle Weltrangliste: 1)

Aryna Sabalenka (Belarus, 2)

Coco Gauff (USA, 3)

Elena Rybakina (Kasachstan, 4)

Jessica Pegula (USA, 5)

Marketa Vondrousova (Tschechien, 6)

Maria Sakkari (Griechenland, 7)

Qinwen Zheng (China, 8)

Ons Jabeur (Tunesien, 9)

Daria Kasatkina (Russland, 11)

Jasmine Paolini (Italien, 13)

Beatriz Haddad Maia (Brasilien, 14)

Ekaterina Alexandrova (Russland, 18)

Liudmila Samsonova (Russland, 19)

Marta Kostyuk (Ukraine, 20)

Victoria Azarenka (Belarus, 21)

Anastasia Pavlyuchenkova (Russland, 22)

Caroline Garcia (Frankreich, 23)

Naomi Osaka (Japan, 134)

Angelique Kerber (Deutschland, 232) Iga Swiatek will in diesem Jahr erstmals in Berlin antreten. Gerade hat sie noch das Finale der French Open in Paris erreicht. © Imago/justpictures.ch

Nun ist Berlin finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet…

WEINDORFER: Wir haben eine Studie gemacht mit der Investitionsbank Berlin. Für die Stadt bringt das Turnier eine direkte Wertschöpfung von 25 Millionen Euro im Zeitraum von vier Jahren. Zusätzlich konnten wir alleine im vergangenen Jahr noch einen Medienwert von über 100 Millionen Euro weltweit für Berlin und das Turnier generieren. Da hätte ich schon erwartet, dass sich Berlin zumindest geringfügig infrastrukturell beteiligt. Zumal Kai Wegner uns im vergangenen Jahr Unterstützung für die Zukunft zugesagt hat.

Kann es vielleicht auch sein, dass Tennis einfach nicht mehr so zieht wie früher und die Politik kein Geld in ein Event stecken will, dass eine überschaubare Resonanz in der Stadt erfährt?

RITTNER: Ich glaube, dass Tennis in Deutschland immer noch einen guten Stellenwert hat. Dass es nicht mehr so ist wie früher, trifft ja auch auf andere Sportarten zu. Fußball ist natürlich in Deutschland in aller Munde, was man auch an den Ausgaben sieht. Frau Spranger hat dann gesagt, dass es ihr furchtbar leid tut und sie das Turnier auch super findet. Auch wenn ich sie auf der Anlage in den vergangenen Jahren nie gesehen habe.

Man bekommt einfach das Gefühl, unser Weltklasse-Damenturnier ist für die Politik nicht interessant. Barbara Rittner

Also sind das alles nur Lippenbekenntnisse der Politiker?

RITTNER: Weiß ich nicht. Aber offensichtlich ist ihre Begründung, dass sie in der Kürze der Zeit nicht mehr helfen konnte. Sie hat vor ein paar Tagen ja auch noch einmal mit Herrn Wegner gesprochen, aber auch das hat alles nichts gebracht. Vielleicht war es dumm von uns, solange zu warten, trotzdem macht es mich ein bisschen traurig und ich bin wirklich enttäuscht. Man bekommt einfach das Gefühl, unser Weltklasse-Damenturnier ist für die Politik nicht interessant.

Dabei ist Kai Wegner ja sogar der offizielle Schirmherr des Turniers.

RITTNER: Wir haben damals sehr gerne mit ihm die Schirmherrschaft vereinbart. Ich fand ihn auch sehr sympathisch, als er letztes Jahr zweimal da war während des Turniers. Er hat sich als absolut begeisterter Tennisfan gezeigt, was es aus heutiger Sicht besonders schade macht. Aber er hat wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun und ich keine Vorstellung davon, was ein Regierender Bürgermeister von Berlin alles um die Ohren hat.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ist Schirmherr des Turniers, im Vorjahr lobte er die Veranstaltung bei der Siegerehrung ausdrücklich. © Imago/Beautiful Sports

Die Politik ist aber nur ein möglicher Partner. Was ist mit der Wirtschaft und potenziellen Sponsoren?

WEINDORFER: Die Sponsorenentwicklung geht mittlerweile in eine gute Richtung. Wobei in diesem Jahr die Fußball-EM schon einen sehr großen Teil der Gelder absorbiert. Das muss man ehrlicherweise auch sagen.

Hat es ein Frauensportevent schwerer als beispielsweise ein Tennisturnier für Männer, öffentlich wahrgenommen zu werden?

WEINDORFER: Das glaube ich nicht. Gerade in Berlin hat das Turnier im Steffi-Graf-Stadion eine riesige Tradition. Und die wollen wir wiederbeleben. Ich glaube, dass dieses Turnier absolut hierher gehört. Es dauert eben alles ein bisschen länger.

Der Etat für das Turnier beträgt 4,5 Millionen Euro. War Berlin bisher ein Verlustgeschäft für Sie?

WEINDORFER: Es war ein absolutes Verlustgeschäft für mich und die anderen Partner. Seit dem ersten Jahr. Wir sind während Corona gestartet, haben damals mit den „Aces“ ein anderes Event gemacht. Seither haben wir viel investiert, was sich bisher nicht gerechnet hat. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, dass wir weiter glauben, dass Berlin perfekt ist für dieses Turnier. Auch wenn die Enttäuschung im Moment groß ist.

Wie groß ist die Gefahr, dass die diesjährige Auflage die letzte ist?

WEINDORFER: Ich glaube, es gibt großes Interesse, das Turnier hier in Berlin zu behalten. Aber darüber werden die verschiedenen Parteien im Anschluss sprechen.

RITTNER: Ich denke, dass das Turnier so langsam richtig ankommt in Berlin. Das braucht ja auch alles seine Zeit, gerade in einer Stadt, wo es so viele Veranstaltungen gibt. Das könnte es in der Zukunft leichter machen, zumal die Zuschauerentwicklung auch toll ist. Es wäre wirklich traurig, wenn man so ein tolles Turnier verlieren würde. Aber ja, dieses Worst-Case-Szenario gibt es.