Bremerhaven verpflichtet Jake Virtanen Klub ohne Skrupel

Jake Virtanen war sein Geld schon wert. Der kanadische Eishockeystürmer flitzte bis zur Saison 2020/2021 für die Vancouver Canucks über das Eis und hat einige Millionen Dollar verdient in vier Jahren. Für den Traditionsklub aus der National Hockey League (NHL) erzielte er in dieser Zeit flotte 71 Treffer.

Neben dem Eis boten seine Auftritte den Verantwortlichen aber weniger Freude. Virtanen wurde beschuldigt, eine Frau sexuell misshandelt zu haben. Am Ende stand Aussage gegen Aussage, Virtanen wurde im Juli 2022 freigesprochen. Seine Karriere in der NHL war aber vorher schon vorbei, im Mai 2021 entließen ihn die Canucks, weil sie „sexuellen Missbrauch jeder Art“ nicht tolerieren würden, wie es hieß. Seitdem tingelt Virtanen durch die Eishockeywelt, in Nordamerika will ihn kein Klub mehr. Vor wenigen Tagen haben sie ihn beim Schweizer Zweitligisten Visp hinausgeworfen, angeblich nach einer physischen Auseinandersetzung mit einem Mitspieler.

Bremerhaven ist bei der Konkurrenz ohnehin nicht sonderlich beliebt

Nun aber hat Bremerhaven zugeschlagen. Etwas unterkühlt verkündeten die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Dienstag, dass sie Virtanen, mit 26 Jahren im besten Eishockeyalter und von seinem Können an sich kaum bezahlbar für den kleinen Klub von der Küste, unter Vertrag genommen hätten. Unter dem Motto: Mal sehen, ob er denn überhaupt gut genug ist, sich einen Platz im Team zu erspielen. Kein Wort zu den Nebengeräuschen, die den Spieler in seiner Karriere begleiten. Die gab es dafür als Reaktion von vielen Eishockey-Fans in den sozialen Netzwerken und sie waren nicht freundlich.

Virtanen ist nicht verurteilt worden. Also gilt er als unschuldiger Mann, aber er gilt nicht als Teamplayer, was ihn vor wenigen Tagen seinen Job in der Schweiz gekostet hat.

Nun sind die Fischtown Pinguins, weil sie seit Jahren die Selbstbeschränkung der ausländischen Profis im Kader mit zum Teil abenteuerlichen Einbürgerungen umgehen, in der DEL wenig beliebt bei der Konkurrenz. Und wenn der Ruf eh schon lädiert ist, dann verpflichtet es sich an der Küste inzwischen anscheinend gänzlich ungeniert. Doch die zentrale Frage muss angesichts der Verpflichtung von Jake Virtanen lauten: Warum tut der Klub der Liga, seinem Team und seinen Fans das an? Anscheinend, weil sie in Bremerhaven dem sportlichen Erfolg alles unterordnen. Ohne Skrupel.

