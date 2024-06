Claudia Neumann wieder im Shitstorm „Widerlich, was Sie aushalten müssen“

Zur „Folklore“ eines jeden internationalen Fußball-Wettbewerbs gehört die nicht enden wollende Kritik an der ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann. Sie hat den Journalistinnen in diesem Bereich die Türen geöffnet, ob Christine Graf bei der ARD oder Christina Rann bei Magenta TV.

Aber während diese Nachfolgerinnen in den sozialen Medien glimpflich bis freundlich behandelt und bewertet werden, muss Neumann bei X, früher Twitter, Tweets wie diese lesen: „Ich freute mich auf das Fußballspiel Slowenien vs. Dänemark und dann kam Claudia Neumann. Ton abgestellt. Ist besser so“ (Fireball_2004). Dr. Andreas Hensel haute in dieselbe Kerbe: „Niemand kann einem ein Spiel so verderben wie Claudia Neumann. So so schlecht in ihrem Job. Einfach unfassbar.“ Schließlich Sebbo: „Ich glaube Claudia Neumann ist ein Experiment vom ZDF, um zu testen, wie viel Menschen leiden können.“

Journalistin Georgine Kellermann nimmt Claudia Neumann in Schutz. © Annika Fußwinkel

Aber, und das ist vielleicht neu in der Causa, es gibt auch Stimmen, die Claudia Neumann gegen all die Attacken in Schutz nehmen. Albert Klee tweetete: „Wie sich gerade alle über eine gewisse „Claudia Neumann“ aufregen, die anscheinend ein Spiel kommentiert. Leute, habt Ihr echt keine anderen Sorgen.“ Unmissverständlich bezog Georgine Kellermann, Journalistin und frühere WDR-Redakteurin, Stellung, als sie twitterte: „Auf X trendet „Claudia Neumann“. Und das, weil diese Hasser und Hetzer sich wieder an einer kompetenten Frau austoben. Widerlich, was Sie aushalten müssen, liebe Claudia Neumann.“

Ist es verwunderlich, dass dieser Tweet sofort gekontert wird? „Ach, liebe Frau Kellermann. Sie wissen doch selbst, dass das Unfug ist. Wenn es nur darum ginge, dass Claudia Neumann eine Frau ist: Warum kritisiert dann niemand Esther Sedlaczek oder Laura Wontorra? Weil die einen tollen Job machen und kompetent sind, im Gegensatz zu Claudia Neumann.“ (Heinrich heute).

Im Sturm von Für und Wider überwiegt das Wider gegen Neumann. Aber dass sich Gegenstimmen melden, kann als Zeichen gedeutet werden, dass das Bashing der ZDF-Kommentatorin nicht mehr widerspruchslos hingenommen wird. Das sollte Claudia Neumann freuen.