Das Zehnkampf-Duell Neugebauer versus Kaul Mindestens so kräftig wie Rambo

Die Achtziger liegen inzwischen weit zurück. Auch wenn das in Budapest, wo in diesen Tagen die Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden, sich nicht immer so anfühlt. Viele Autos stammen noch aus dem Jahrzehnt, die Musik, die aus den Boxen dröhnt, tut es ebenfalls. Und im Kino laufen gerne mal die ersten drei Rambo-Filme nacheinander.

In den Achtzigern war auch Jürgen Hingsen noch ein großer Name in der Leichtathletik. Der Deutsche hatte den perfekten Körper für den Zehnkampf. Er war ein Baum von einem Kerl, konnte die Konkurrenz einschüchtern. Womit wir bei Leo Neugebauer wären. Der 23-Jährige ist eine Art Hingsen-Revival. Mit zwei Metern so groß und bei einem Gewicht von 110 Kilogramm mindestens genauso stark wie der frühere deutsche Ausnahmeathlet. „Der Junge erinnert mich schon ein bisschen an mich“, sagt Hingsen.

Jürgen Hingsen unterbot drei Mal den Weltrekord. © IMAGO/Thomas Zimmermann

Dabei müsste Hingsen eigentlich sauer auf Neugebauer sein. Seit dem 8. Juni dieses Jahres ist Hingsen seinen deutschen Rekord aus dem Jahr 1984 los. Bei den US-Collegemeisterschaften in Austin im US-Bundesstaat Texas, wo er auch seit über drei Jahren trainiert, pulverisierte Neugebauer seine eigene Bestmarke um rund 350 Punkte auf insgesamt 8836 Zähler. Er übertraf damit Hingsen um vier Punkte.

„Um Gottes Willen“, sagt Hingsen dem Tagesspiegel. Kein bisschen sei er enttäuscht darüber. „Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden.“ Am liebsten sähe es Hingsen sogar, Neugebauer oder seinem deutschen Mitstreiter Niklas Kaul gelänge in den kommenden Tagen Budapest schon der nächste Rekord, wenn der Zehnkampf ansteht (Freitag ab 10:05 Uhr).

Die beiden deutschen Athleten sind Medaillenkandidaten. Auch Gold wird ihnen zugetraut. Neugebauer führt mit seinen 8836 Punkten die Jahresbestenliste an (Kaul steht mit 8484 Punkten auf Rang neun). Mindestens genauso ausgeprägt wie seine Leistungsfähigkeit ist sein US-amerikanisches Zutrauen in sich selbst. Über seinen Rekord sagte Neugebauer jüngst, dass dies kein perfekter Zehnkampf von ihm gewesen sei. Es geht, schenkt man ihm Glauben, offenbar noch viel mehr.

Die Stärken von Niklas Kaul liegen im zweiten Wettkampftag. © dpa/Sven Hoppe

Gegen Neugebauer sprechen indes die mangelnde Erfahrung mit internationalen Großveranstaltungen sowie die für ihn bereits lange Saison. „Es stimmt, die Saison in den USA ist lang, aber er ist physisch derart stark, dass er trotzdem ganz vorne landen kann“, glaubt Hingsen.

Der 65-Jährige ist gespannt auf den Wettkampf, zumal er dramaturgisch verlaufen könnte. „Neugebauer wird an Tag eins weit vor Kaul liegen. An Tag zwei kommen dann die Stärken von Kaul zum Tragen.“ Wer im innerdeutschen Duell vorne landet, darauf möchte sich Hingsen nicht festlegen.

Neugebauer habe die bessere Form, Kaul dagegen die Erfahrung. „Wichtig ist auch nicht, wer vorne liegt, sondern dass beide gut performen und Deutschland mal eine Medaille gewinnt“, sagt Hingsen. „Sonst sieht das ganz schön beschämend aus.“ Der große Vorteil sei, dass sich beide gegenseitig pushen könnten. „So wie mein Teamkollege Siggi Wentz und ich es früher gemacht haben.“ Damals, in den Achtzigern.