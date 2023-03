„Das könnte uns den zweiten Platz kosten“ Nächste Niederlage für den SC Potsdam

Die Negativserie will beim SC Potsdam nicht so richtig abreißen. In der Volleyball-Bundesliga setzte es am Sonntag eine überraschende Heimniederlage. Vor 1.197 Zuschauenden in der MBS-Arena verlor der SCP am Sonntag mit 0:3 (21:25, 24:26, 20:25). Gegen den mit dünner Personaldecke angereisten VfB Suhl Thüringen wirkten die Gastgeberinnen müde und ideenlos. „Das war auf den Zielgeraden der Hauptrunde eine bittere Heim-Niederlage, die uns den zweiten Tabellenplatz kosten könnte“, resümierte Sportdirektor Toni Rieger hinterher.

Nachdem Potsdam noch den ersten Punkt im ersten Satz erzielt hatte durch Anett Németh, gehörte die Anfangsphase anschließend dem VfB Suhl. Die Thüringerinnen drehten das Ergebnis und gingen mit zwei Punkten in Führung, welche sie lange halten konnten. Nach einem Fehler der Gäste traf Potsdams Fleur Savelkoel schließlich zum 10:9, doch in der Schlussphase des Durchgangs riss Suhl das Geschehen an sich und sicherte sich mit einem Block beim ersten Satzball die 1:0-Führung.

Die Anstrengungen der letzten Wochen mit dem Pokalwochenende in Mannheim und dem Auswärtsspiel im CEV-Cup in Italien schienen den Potsdamerinnen in den Knochen zu stecken. Zwar gingen sie im zweiten Satz zunächst in Führung mit vier Punkten, mussten diese aber erneut abgeben.

Im dritten Durchgang schienen dann endgültig die Kräfte zu schwinden: Potsdam erwischte einen ganz schlechten Start in den Satz (4:11) und konnte anschließend nicht mehr die Wende einleiten, sodass die Gäste letztlich alle drei Sätze für sich entschieden und somit verdient gewannen. Schwerin könnte Potsdam nun mit einem Sieg im Nachholspiel in der Tabelle überholen und auf Platz drei verweisen. (Tsp)

