„Das war keine Mannschaft. Das waren Einzelspieler“ Das sagen frühere Spieler zum Abstieg von Hertha BSC

An diesem Samstag, gegen kurz vor halb sechs, wird es so weit sein: Mit dem Schlusspfiff des Auswärtsspiels beim VfL Wolfsburg endet die Zugehörigkeit von Hertha BSC zur Fußball-Bundesliga. Nach exakt zehn Jahren und 340 Spielen geht es für die Berliner zurück in die Zweite Liga.