Der Kapitän des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz, Davide Astori, ist tot aufgefunden worden. Der 31 Jahre alte Nationalspieler sei in der Stadt Udine gestorben, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte, teilte der AC Florenz mit. Das Spiel in der Serie A wurde abgesagt. Italienische Medien berichteten, der Verteidiger habe womöglich einen Herzstillstand erlitten.

Davide spielte seit 2015 für Florenz und traf in 88 Spielen drei mal. Für die italienische Nationalmannschaft, wo Astori 2011 debütierte, lief er insgesamt 14 mal auf. Auf Twitter bekundeten erste Sportler bereits ihr Beileid. (Tsp/dpa)