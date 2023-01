Der Linksverteidiger erhält keinen neuen Vertrag Marvin Plattenhardt verlässt Hertha BSC im Sommer

Knapp 25 Grad, blau-weißer Himmel – das sind die Bedingungen, unter denen sich die Fußballer von Hertha BSC gerade in Florida auf die Rückrunde vorbereiten. Für Marvin Plattenhardt stellt sich die Situation ein bisschen anders dar.

Der Kapitän des Berliner Fußball-Bundesligisten ist in der Heimat geblieben und trainiert aktuell bei Berliner Schmuddelwetter mit der U 23 des Klubs. Plattenhardt konnte wegen seines fehlenden Impfstatus nicht mit in die USA reisen. Diese Nachricht hat einige Spekulationen ausgelöst, auch über den künftigen Status des Linksverteidigers.

Allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz bleibt Plattenhardt, 30 Jahre alt und seit 2014 bei Hertha unter Vertrag, Kapitän der Mannschaft. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird hingegen nicht verlängert. Mit seinem Impfstatus hat dies nicht zu tun. Das hat Fredi Bobic am Donnerstag am Rande des Trainingsplatzes in Bradenton noch einmal klargestellt.

„Platte verhält sich Weltklasse“, sagte Herthas Sportgeschäftsführer. Es gebe bei ihm kein Bad Feelings, weil er sich gegen eine Impfauffrischung entschieden habe. Ähnlich hatte sich auch Trainer Sandro Schwarz vor dem Flug in die USA geäußert.

Mittelstädt und Ullrich sollen bei Hertha verlängern

Die Entscheidung, den Vertrag mit dem früheren Nationalspieler nicht zu verlängern, ist laut Bobic bereits im Herbst gefallen. Stehe Plattenhardt auf dem Feld, werde er die Mannschaft auch weiterhin als Kapitän anführen. Aber: „Er weiß, dass es nicht einfach wird“, sagte Bobic.

Plattenhardts Fehlen in Florida könnte zur großen Chance für Maximilian Mittelstädt werden, sich in den Vordergrund zu spielen. Doch auch um seine Zukunft in Berlin hat es in den vergangenen Wochen einige Spekulationen gegeben. Angeblich steht Mittelstädt, 25, vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Werder Bremen.

Hertha aber hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das Eigengewächs, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft, zu halten. Fix sei sein Weggang noch nicht, erklärte Bobic. Man befinde sich weiterhin in Gesprächen, ebenso mit Lukas Ullrich.

Der 18-Jährige aus Herthas Nachwuchs könnte ebenfalls im Sommer ablösefrei wechseln und soll längst das Interesse anderer Bundesligisten auf sich gezogen haben. „Wir wollen ihn unbedingt behalten“, sagt Bobic, „weil wir an ihn glauben.“

