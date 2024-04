„Der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen“ FC Bayern gratuliert Bayer zur Meisterschaft

Unmittelbar nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen haben zahlreiche Bundesligaklubs Bayer Leverkusen zur ersten deutschen Fußball-Meisterschaft beglückwünscht. „FC Bayern gratuliert Bayer 04 Leverkusen zur Meisterschaft“, schrieb der Klub auf seiner Webseite.

„Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur historischen ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen“, wird FCB-Präsident Herbert Hainer zitiert. „Es ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fußball. Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München! Wir sehen uns in der neuen Saison.“

Auch die Bremer zeigten sich trotz der deutlichen Pleite als fairer Verlierer. „Gerne hätten wir uns einen anderen Tag dafür gewünscht. Dennoch bleibt uns nur eins zu sagen: Herzlichen Glückwunsch @bayer04fussball zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Ihr habt euch den Titel absolut verdient“, schrieb Werder auf seinem Account.

Ähnliches war auch schnell bei den Konkurrenten Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, RB Leipzig oder VfL Wolfsburg zu lesen. Leverkusen ist bei 16 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern und Stuttgart bei fünf ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. (dpa)