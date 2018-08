Joachim Löw in München, Joachim Löw in Düsseldorf, Joachim Löw in Mönchengladbach. Am ersten Bundesliga-Wochenende der neuen Saison besuchte der Bundestrainer rekordverdächtige drei Spielen in 22 Stunden. An diesem Montag trifft er sich zum letzten Feinschliff der WM-Analyse wieder mit seinen Assistenten in München.

„Viele frische Eindrücke“ werde Löw sammeln, hatte Reinhard Grindel gesagt. Der DFB-Präsident wollte zum Liga-Start rechtfertigen, dass die Fans noch bis Mittwoch warten müssen, bis der entthronte Weltmeister-Trainer erst mehrere Tage nach den Verbands-Funktionären auch der Öffentlichkeit sein Maßnahmen-Paket zum Neustart nach dem WM-Desaster präsentiert.

Dass Löw bei der Analyse des Turniers auch vor allem die Grüppchenbildung innerhalb der Nationalmannschaft in den Blick nehmen muss, wird nach einem "Spiegel"-Artikel zum Innenleben des Teams immer deutlicher. So zitiert das Magazin einen Insider, laut dem es in der Nationalmannschaft vor allem zwei Gruppen geben soll: "Vereinfacht gesagt, geht es um den Unterschied zwischen Kanaken, wie sie sich selbst nennen, und Deutschen." Zu der Gruppe der Spieler mit Migrationshintergrund gehören Jerome Boateng, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Mesut Özil und Ilkay Gündogan - doch auch Julian Draxler soll sich laut Spiegel zu dieser Gruppe "hingezogen" fühlen.

Zu den "typischen Deutschen" gehören Mats Hummels und Thomas Müller. Über deren gelegentlich spießig erscheinenden Lebensstil sollen sich die Spieler mit Migrationshintergrund manchmal auch lustig gemacht haben und die andere Gruppe spaßeshalber auch schon mal als „Kartoffeln“ bezeichnet haben.

Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung verneinte DFB-Präsident Grindel, von dieser Grüppchenbildung gewusst zu haben und auch von Löw nichts dazu gehört zu haben. Grindel will darüber nun mit dem Mannschaftsrat des Nationalteams sprechen, direkt vor dem Länderspiel am 6. September gegen Frankreich in München. (Tsp/dpa)