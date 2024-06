Deutscher Gegner im Achtelfinale So kommt es zum Aufeinandertreffen mit England

Lange sah es so aus, als würde Deutschland als Gruppenzweiter ins Achtelfinale der Heim-EM einziehen. Hätte Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit nicht das 1:1 per Kopf erzielt, wäre die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der K.o.-Phase wohl als Erstes auf Titelverteidiger Italien getroffen. Doch Füllkrug hatte andere Pläne und sicherte seinem Team am Sonntagabend das Weiterkommen als Gruppenerster.

Damit wartet im Achtelfinale, das am kommenden Samstag um 21 Uhr in Dortmund ausgetragen wird, der Zweitplatzierte der Gruppe C. „Wir haben Dienstagabend leider erst sehr spät den Gegner“, sagte Nagelsmann am Sonntagabend. „Das ist nicht ganz optimal, weil eigentlich Mittwoch der Haupttrainingstag ist, aber wir da noch nicht genau wissen, was der Gegner macht.“ Er und sein Trainerteam hätten aber alle möglichen vier Gegner schon mal im Groben vorbereitet.

Nach aktuellem Stand können noch alle vier Nationen, also England, Dänemark, Slowenien und Serbien, in Gruppe C Platz zwei einnehmen. Die Entscheidung fällt am Dienstagabend um 21 Uhr, wenn Dänemark gegen Serbien antritt und sich im Parallelspiel England und Slowenien messen.

Es wird keine leichten Gegner mehr geben. Niclas Füllkrug, deutscher Nationalspieler

Rein vom Kader her gilt England als klarer Favorit. Doch die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate hat sich in den bisherigen beiden Spielen bei der EM weit entfernt vom eigenen Leistungsvermögen bewegt. Gegen Serbien reichte es zum Auftakt gerade so zu seinem 1:0-Sieg, beim 1:1 gegen Dänemark am vergangenen Donnerstag konnten die Engländer von Glück sprechen, noch einen Punkt geholt zu haben.

Auf dem Papier hat England die beste Ausgangslage mit vier Punkten. Dahinter folgen Dänemark und Slowenien (beide zwei Punkte), Gruppenvierte ist derzeit Serbien (ein Punkt). Sollte die englische Mannschaft ihr Spiel gegen Slowenien verlieren, Dänemark zeitgleich aber nicht gegen Serbien gewinnen, kommt es im Achtelfinale zum Duell zwischen England und Deutschland.

Auch für den Fall, dass das Spiel zwischen England und Slowenien mit einem Unentschieden endet und im Parallelspiel Dänemark gegen Serbien gewinnt, würde es zur Neuauflage des EM-Achtelfinals von 2021 kommen.

„Es wird keine leichten Gegner mehr geben und wir schauen jetzt einfach mal, wer es am Ende wird“, sagte Füllkrug und fügte selbstbewusst hinzu: „Wenn man Europameister werden will, dann muss man sowieso die ganz Guten auch schlagen.“