Deutschland gegen Marokko im Ticker Mit dieser Elf startet das DFB-Team in die WM

10.15 Uhr. Ohne die angeschlagenen Lena Oberdorf, Marina Hegering und Sjoeke Nüsken gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr erstes Weltmeisterschafts-Spiel in Australien gegen Marokko. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete am Montag (10.30 MESZ/ZDF) in Melbourne auf das Trio, das aber auf der Bank sitzt.

Für Abwehrchefin Hegering (Wadenprellung) vom VfL Wolfsburg spielt die Frankfurterin Sara Doorsoun in der Innenverteidigung, für Oberdorf (Muskelblessur im Oberschenkel) Chelsea-Profi Melanie Leupolz im defensiven Mittelfeld. Nüsken galt ursprünglich als Ersatz für Hegering, hatte aber vor einigen Tagen eine Außenbanddehnung im Knie erlitten.

Außenverteidigerinnen im 4-3-3-System sind Svenja Huth und Felicitas Rauch. Im Tor steht Stammkeeperin Merle Frohms (alle Wolfsburg). Die Offensive besteht aus Lina Magull und Sara Däbritz im Mittelfeld sowie Kapitänin Alexandra Popp als Sturmspitze und Klara Bühl und Jule Brand auf der Außenbahnen. (dpa)