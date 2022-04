Auch in diesem Jahr haben die Berliner es geschafft und sich für das Finale der Meisterschaft qualifiziert. Hier unser Spielbericht zum entscheidenden Sieg gegen Frankfurt:

An Motivation mangelte es den BR Volleys am Samstagabend beim vierten Halbfinalspiel in Frankfurt nicht. Immerhin hatte Trainer Cédric Énard ihnen zwei freie Tage versprochen, sollten sie sich zum dritten Mal gegen die United Volleys durchsetzen. Und das gelang ihnen am Ende, wenn auch nicht so souverän wie erhofft. Gegen die nie aufsteckenden Frankfurter gewannen sie 3:1 (29:27, 23:25, 26:24, 25:21) und stehen damit im Finale gegen den VfB Friedrichshafen.

Wie schon zuvor bewies der Gegner Kampfgeist und Moral, was es den Berlinern erschwerte, sich frühzeitig abzusetzen. In der Ballsportarena machten so viele Zuschauende wie noch nie in dieser Saison Stimmung und besonders Angreifer Daniel Malescha tat sich hervor. Die Volleys hingegen vergaben besonders im Aufschlag zu viele wichtige Punkte doch wenigstens der entscheidende Aufschlag saß: Matt West verwandelte den Satzball zum 29:27 und brachte sein Team in Führung.

Ähnlich spannend verlief der zweite Durchgang, in dem sich die Berliner deutlich im Block steigerten. Benjamin Patch hingegen wirkte unkonzentriert und hämmerte den Ball sogar einmal nicht ins gegnerische Feld, sondern stattdessen ins eigene. Enard zog prompt die Konsequenz und holte Marek Sotola, der zwar eine stabilere Leistung zeigte, aber den Satz nicht mehr retten konnte.

Für einen kurzen Schreckmoment sorgte Kapitän Sergej Grankin im dritten Satz, als er den Ball mit dem kleinen Finger berührte und Frankfurt beinahe den Satz schenkte. Am Ende setzte Berlin sich aber dank einer Aufschlagserie von Ruben Schott und Sotola, durch der den Satzball clever verwandelte.

Der eingewechselte Sotola war es auch, der sein Team im vierten Satz anspornte und die dringend notwendige Energie aufs Spielfeld brachte. Und obwohl der Gegner weiter alles gab, gelang den Berlinern schließlich doch der knappe Sieg. Die Volleys dürfen nun ihre – wenn auch nicht ganz wohlverdienten – zwei freien Tage genießen. Anschließend müssen sie sich auf das erste Finalspiel am kommenden Samstag gegen den VfB Friedrichshafen vorbereiten, der sich gegen Düren durchgesetzt hatte.