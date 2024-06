„Dieses Deutschland macht schon Angst“ Internationale Presse und Fußballexperten loben starken EM-Auftakt gegen Schottland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Heim-EM gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann am Freitagabend in München mit 5:1 (3:0) gegen Schottland.

Tabea Kemme will euphorisch bleiben

Die Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme begrüßte nach dem Sieg der Nationalelf bei MagentaTV die EM-Euphorie im eigenen Land: „Ich sag’ mal so: Wer bremst, verliert. Lasst uns bitte euphorisch sein.“

Schottlands Nationaltrainer appelliert an Fans

Der schottische Fußball-Nationaltrainer Steve Clarke appellierte nach dem 1:5 gegen Deutschland an die schottischen Fans: „Behaltet den Glauben.“

Die schottische Zeitung „The Herald“ lobte unterdessen das deutsche Passspiel und die Abschlüsse der DFB-Auswahl: „Die Aussichten Deutschlands, sich bei der EURO 2024 im eigenen Land durchzusetzen, wurden nicht gerade optimistisch eingeschätzt. Es war schwer zu verstehen, warum dies so war. Ihr Passspiel, ihre Bewegungen und ihre Abschlüsse waren atemberaubend. Schottland war von Anfang bis Ende völlig unterlegen.“

Schottische Fans verfolgen das Spiel. © imago/PA Images/IMAGO/Robert Perry

Italien fürchtet DFB-Auswahl

Die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ bemitleidet unterdessen das „arme“ Schottland: „Dieses Deutschland macht schon Angst. Spektakel und fünf Tore gegen ein nicht existentes Schottland. Mamma mia, was für ein Deutschland. Die Hausherren spielen bei „ihrer“ EM groß auf. Ein Torregen auf das arme Schottland und eine großartige Tore-Show der Champions von Nagelsmann.“

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ spricht gar von einem Traumdebüt: „Die EM 2024 beginnt mit einer Show der Hausherren. Ein Traumdebüt für die Nationalmannschaft von Nagelsmann, die schon nach der ersten Halbzeit mit drei Toren vorne liegt.“

Schweiz sieht Schottlands Spieler lediglich als Statisten

Die Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“ zählt Deutschland unterdessen zu den EM-Favoriten: „Deutschland degradiert die Schotten zu leidenden Statisten. Besser hätte der Gastgeber nicht in die EM starten können. Er führt gegen die Schotten früh 2:0, gewinnt 5:1. Und zeigt, weshalb er zu den Turnierfavoriten gezählt werden muss.“

Die „NZZ“ lobt hingegen den starken Auftakt der Gastgeber: „Die Deutschen dominieren das Eröffnungsspiel nach Belieben. Der Gastgeber setzt gleich zu Turnierbeginn ein Ausrufezeichen.“

Die Deutsche Mannschaft feiert den 5:1 Sieg. © imago/Contrast/IMAGO/O.Behrendt

Österreich lobt „Machtdemonstration“ der DFB-Elf

Die österreichische Tageszeitung „Kronen Zeitung“ sieh Deutschland bereits als Favoriten auf den EM-Titel: „Europameister würde man gern werden, zum 4. Mal in der Geschichte, zum 1. Mal seit 1996 - und die erste von sieben zu nehmenden Hürden auf dem Weg zum Titel hätte Deutschland nun erfolgreich gemeistert!“

„Der Standard“ schreibt zum Sieg der Nationalelf: „Deutschland hat die Heim-EM mit einer Machtdemonstration eröffnet. Die DFB-Elf ließ Schottland nicht den Funken einer Chance“

England rügt die „schlampigen Schotten“

Die englische Tageszeitung „The Sun“ schreibt: „Dusche für Schottland. Die Tartan Army wird ruhig gestellt, als der zügellose Gastgeber mit einem kolossalen Sieg einen sensationellen Sieg bei der Euro 2024 schafft.“

Die „Daily Mail“ rügt hingegen das schottische Nationalteam: „Der Gastgeber bestraft schlampige Schotten.“

Dieses Deutschland macht schon Angst. „Gazzetta dello Sport“

Frankreich lobt Offensivkraft

Die französische Tageszeitung „L'Equipe“ schreibt: „Es ist natürlich noch zu früh, um zu beurteilen, ob die deutsche Mannschaft das Sommermärchen erlebt, auf das sie seit der Weltmeisterschaft 2006, dem letzten Turnier im eigenen Land, so sehr hofft, aber sie hat auf jeden Fall an diesem Freitagabend ein erstes Kapitel geschrieben, das stark danach aussieht.“

„Le Parisien“ lobt die Offensivkraft von Nagelsmanns Team: „Die DFB-Elf startet mit einer Dampfwalze in die EM 2024. Gegen eine bescheidene Opposition zeigten die Männer von Julian Nagelsmann das Ausmaß ihrer Offensivkraft. Nach 90 Minuten, die wie ein Konzert wirkten, hat die deutsche Mannschaft das Spiel genossen und Selbstvertrauen getankt.“

Spanien lobt „deutsche Maschine“ Kroos

Die spanische Zeitung „Marca“ schreibt: „Deutschland, was für eine Maschine! In 45 Minuten zerstörten sie Schottland dank ihrer Angriffslust und der Führung von Kroos. Nicht einmal die übliche Angst der Gastgeber im Eröffnungsspiel konnte die deutsche Maschine mit Toni Kroos und den Pferdestärken von Musiala, Wirtz und Havertz stoppen.“ (dpa)