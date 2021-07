Spielmacher Peyton Siva verlässt den deutschen Basketballmeister Alba Berlin nach fünf Jahren. Das teilte der Verein am Freitag auf seiner Webseite mit. Der 30-Jährige bestätigte gegenüber der "Berliner Morgenpost", dass er in der kommenden Saison das Trikot der New Zealand Breakers tragen werde, die in der australischen NBL an den Start gehen.

Alba muss damit den dritten Abgang eines Führungsspielers verkraften. Zuvor hatten Kapitän Niels Giffey und Simone Fontecchio ihren Abschied verkündet.

"Er ist ein großer Profi mit einem unfassbaren Arbeitsethos. Ich bin ihm sehr dankbar, denn er gehörte von Anfang an zu der wichtigen Gruppe von Spielern, die unsere Philosophie bei Alba vorangetragen haben. Wir schätzen uns glücklich, dass Peyton in den vergangenen fünf Jahren ein Stück seines Karriereweges mit uns gegangen ist", wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Alba-Mitteilung zitiert.

"Ich wünsche ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute. Und ich bin überzeugt davon, dass er immer mit uns in Verbindung bleiben wird. Denn er ist einfach ein großartiger Mensch", so Ojeda weiter.

Siva bestritt 240 Pflichtspiele für Alba. 2020 holte er mit dem Team das Double aus Meisterschaft und Pokal, im Juni wurde Alba erneut Meister. (Tsp/dpa)