Eastside vor dem Halbfinale Die Kaugummi-Saison

Unterbrechungen gibt es in der Tischtennis-Bundesliga bei den Frauen immer mal wieder. Dass ein paar Wochen zwischen den Spielen liegen, ist nicht ungewöhnlich. Grund ist der internationale Terminkalender mit den zahlreichen Turnieren. Diesmal war die Unterbrechung aber besonders ausgiebig: Am 22. März hat der TTC Eastside die Hauptrunde beendet, konnte das Viertelfinale auslassen – und greift erst an diesem Freitag im ersten Halbfinalspiel bei der DJK Kolbermoor wieder ins Geschehen ein. Zuletzt fand in Südafrika die WM statt, bei der von Eastside Nina Mittelham und Shan Xiaona dabei waren.